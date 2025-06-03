Який день 4 червня 2025 року / © ТСН.ua

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4 червня 2025 року — середа. 1197-й день війни в Україні.

Кого вшановує церква за новим календарем

Завтра, 4 червня, віряни святкують день пам’яті святого Митрофана, патріарха Царгородського. Походив з християнської родини, яка мала певні зв’язки з імператорською династією. Його батько зрікся сану сенатора, щоб прийняти християнство і згодом став єпископом Візантійським. Саме його приклад сильно вплинув на Митрофана.

Після смерті батька Митрофан успадкував його кафедру. Він очолював її протягом трьох десятиліть. Коли імператор Костянтин проголосив новою столицею саме Візантію, Митрофан став першим архієпископом Константинопольським.

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Маючи вже слабке здоров’я, він, через свого довіреного пресвітера Олександра, долучився до Першого Вселенського Собору 325 року.

Що не можна робити 4 червня

Забороняється різати дерева — існувало повір’я “На Митрофана не ріж дерева — соки втечуть”.

Не можна сваритися, інакше все літо проведете в сварці.

Не слід виявляти гордині, тому що святий Митрофан був прикладом смирення і лагідності.

Народні прикмети і традиції на 4 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

на Митрофана багато комарів — до теплого літа;

сильний вітер означає, що в червні буде багато бур;

ясний ранок до теплого літа;

дощи на Митрофана — літо також буде вологим;

тиха й спекотна погода — вродить зерно.

4 червня багато комарів — до теплого літа / © unsplash.com

В народі 4 червня носило назву Митрофан Грядник. На початку червня починали активно обробляти город, але саме цього дня зазвичай давали землі “відпочити”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 червня

Які завтра іменини: Іван, Митрофан, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія.

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Талісманом людини, народженої 4 червня є малахіт. Від давніх часів камінь вважався захистом від нещасть. Найсильніші цілющі властивості приписували малахіту м’яко зеленого відтінку.

Цього дня народилися:

1976 рік — В’ячеслав Кернозенко, український футболіст;

1978 рік — Костянтин Калмиков, український хокеїст;

1988 рік — Олександр Петраківський, український офіцер, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 4 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 червня:

907 рік — у Китаї завершується довготривалий період панування династії Тан, що ознаменувало кінець однієї з найяскравіших епох у історії китайської імперії;

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1070 рік — уперше в письмових джерелах згадують сир Рокфор, який згодом здобув всесвітню славу як один із найвишуканіших французьких делікатесів;

1286 рік — Королівство Єрусалимське об’єдналося під єдиною владою короля Кіпру Генріха II, що мало важливе значення для збереження християнських володінь на Близькому Сході;

1500 рік — згідно з Магдебурзьким правом, Київ отримує звільнення від усіх торгових мит, що стало потужним стимулом для розвитку міської торгівлі й економіки;

1630 рік — під Переяславом козацький отаман Тарас Трясило завдає нищівної поразки польським урядовим військам на чолі з Конецпольським, зміцнюючи позиції українського козацтва;

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1664 рік — Новий Амстердам офіційно став Нью-Йорком, знаменуючи новий етап в історії міста, яке стане одним із найбільших мегаполісів світу;

1665 рік — іспанська королева Марія Анна Австрійська видає указ про перейменування так званих Розбійничих островів, відкритих Фернаном Магелланом, на Маріанські острови;

1771 рік — дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг здійснює відкриття Аляски, розширивши географічні знання того часу;

1865 рік — в американському штаті Огайо відбувається перше в історії пограбування поїзда, що стало початком нової епохи злочинності в транспорті;

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1874 рік — відбуваються перші загальні збори Товариства імені Тараса Шевченка, важливого культурно-просвітницького об’єднання української інтелігенції;

1921 рік — у Франції презентують легендарні парфуми “Chanel №5”, які згодом здобули статус культового аромату;

1942 рік — розпочинається битва за атол Мідуей — ключове морське протистояння Другої світової війни, яке стало поворотним моментом у Тихоокеанському театрі бойових дій;

1944 рік — частини 5-ї армії США вступають до Рима, відкриваючи шлях до визволення Італії від нацистської окупації;

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1946 рік — Хуан Перон офіційно стає президентом Аргентини, заклавши основу свого впливового політичного руху;

1954 рік — у Парижі прем’єр-міністри Франції і В’єтнаму, Жозеф Ланьє і Буу Лок, підписують договір, що проголосив повну незалежність В’єтнаму;

1989 рік — жорстоке придушення протестної акції на площі Тяньаньмень у Пекіні: сотні мирних демонстрантів загинули під танками китайської армії;

1992 рік — офіційне затвердили герб Казахстану як одного з ключових символів нової незалежної держави;

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1996 рік — перший політ ракети-носія Ariane 5 завершується аварією: через 37 секунд після старту носій вибухнув;

2014 рік — офіційно засновують 25-й окремий мотопіхотний батальйон “Київська Русь”, який стає важливим підрозділом у сучасній українській армії.

Який завтра день в Україні і світі

4 червня в Україні День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України / © ТСН.ua

4 червня в Україні День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Державна дата жалоби, яка була створена для вшанування невинних дитячих жертв війни та привернення уваги до трагічних наслідків російської агресії. День був офіційно встановлено 2021 року указом президента України №266/2021.

Також 4 червня Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. День був започаткований Генеральною Асамблеєю ООН 1982 року. Повштовхом до створення пам’ятної дати стали жорстокі події в Лівані, під час яких загинуло і постраждало багато дітей.

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А ще 4 червня День господарських судів України. Професійне свято всіх господарських судочинств, яке було встановлене для визнання їхньої особливої ролі в забезпеченні правопорядку, економічної стабільності та в розвитку підприємництва.

4 червня Міжнародний день коргі. Хоча це й неофіційне, проте дуже популярне свято, яке присвячене одному з найулюбленіших і найвпізнаваніших собак в усьому світі. День був заснований за ініціативою групи власників та любителів цієї породи в США.

Також 4 червня Всесвітній день боротьби з карієсом. Міжнародна ініціатива, яка спрямована на інформування людей про важливість профілактики карієсу. Саме він є найпоширенішою хворобою в світі.

А ще 4 червня Всесвітній день бігу. День був створений, щоб надихнути людей будь-якого віку, можливостей та рівня підготовки на пробіжку. Його започаткували в США 2009 року, а 2016 року ініціатива стала міжнародною.

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4 червня Міжнародний день спойлера. Жартівливе і неофіційне, але реальне інтернет-свято, яке нагадує, що своїми враженнями слід ділитися дуже обережно, адже можна зіпсувати комусь насолоду від книги, фільму тощо.