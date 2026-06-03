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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Який завтра, 4 червня, день — все про події, кого вшановує церква

Завтра, 4 червня, День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Віряни вшановують пам’ять святого Митрофана, патріарха Царгородського. До Нового року залишилося 211 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день 4 червня 2026 року

Який день 4 червня 2026 року / © ТСН

4 червня 2026 року — четвер. 1561-й день війни в Україні.

Який завтра день

4 червня віряни вшановують пам’ять святого Митрофана, патріарха Царгородського / © unsplash.com

4 червня віряни вшановують пам’ять святого Митрофана, патріарха Царгородського / © unsplash.com

Завтра, 4 червня, віряни вшановують пам’ять святого Митрофана, патріарха Царгородського. Ранньохристиянський єпископ, який жив на межі III–IV століть і вважається першим єпископом Візантія, майбутнього Константинополя. Він був батьком святого Пробина та походив із християнської родини. За переказами, саме він передав керування Церквою своєму учневі Александру перед своєю смертю, а згодом його пам’ять пов’язали з формуванням церковної структури в майбутній столиці імперії.

4 червня в Україні День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України / © Associated Press

4 червня в Україні День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України / © Associated Press

4 червня в Україні День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був запроваджений постановою Верховної Ради України №1490-IX від 1 червня 2021 року. Цей день присвячений пам’яті українських дітей, які загинули через війну, розв’язану Росією проти України. Дата обрана невипадково — вона збігається з Міжнародним днем безневинних дітей — жертв агресії, який започатковано ООН.

4 червня День Господарських Судів України / © pexels.com

4 червня День Господарських Судів України / © pexels.com

Також 4 червня День Господарських Судів України. Його пов’язують із подією 4 червня 1991 року, коли Верховна Рада УРСР ухвалила Закон України «Про арбітражний суд». Саме цей акт започаткував сучасну систему господарських судів в Україні, які стали окремою спеціалізованою ланкою судової влади.

4 червня Міжнародний день коргі / © pexels.com

4 червня Міжнародний день коргі / © pexels.com

А ще 4 червня Міжнародний день коргі. Це легкий, позитивний день, який об’єднує людей навколо любові до тварин і нагадує, що домашні улюбленці — це частина сім’ї.

4 червня Міжнародний день спойлерів / © pexels.com

4 червня Міжнародний день спойлерів / © pexels.com

4 червня Міжнародний день спойлерів. Попри жартівливий характер, день підсвічує важливе правило сучасної культури поважати чужий досвід перегляду чи читання.

4 червня Міжнародний день консультанта з управління з управління / © pexels.com

4 червня Міжнародний день консультанта з управління з управління / © pexels.com

Також 4 червня Міжнародний день консультанта з управління з управління. Ініціатива пов’язана з міжнародною професійною спільнотою консультантів з управління (зокрема організаціями на кшталт ICMCI / CMC-Global), які формують стандарти професії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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