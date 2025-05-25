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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Ялини не жовтітимуть, а туя не сохнутиме: як швидко повернути хворі дерева до життя

У сучасному ландшафтному дизайні хвойні дерева займають особливе місце, так як слугують елегантною прикрасою для заміських ділянок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити хворі туї та ялини, щоб ожили

Чим підживити хворі туї та ялини, щоб ожили / © www.freepik.com/free-photo

Ці вічнозелені рослини надзвичайно популярні і високо цінуються за свою пишність та насичений живий колір. Та досить часто туї і ялини хворіють, що негативно впливає на їхній зовнішній вигляд. Щоб повернути їм колишню пишність, стимулювати активне зростання і забезпечити рясне озеленення, необхідно подбати про якісне і правильне підживлення. Розповідаємо, чим найкраще удобрювати декоративні хвойні рослини, щоб вони не сохли і не жовтіли.

Чим підживити туї та ялини, щоб вони не сохли і не жовтіли: поради експертів

Професійні агрономи рекомендують використовувати кісткове борошно. Таке натуральне і вкрай ефективне добриво буде ідеальним для декоративних хвойних рослин, особливо для туї та ялини. Адже підживлення містить купу корисних мінералів і вітамінів, які відіграють ключову роль у здоровому розвитку хвойних дерев.

Коли найкраще підживлювати хвойні дерева? Середина травня і початок червня — ідеальний час для внесення кісткового борошна. В цей період рослини перебувають в активному зростанні та розвитку, тому потребують якісного підживлення.

Для ефективного підживлення кожного дерева треба використовувати по 150 грамів кісткового борошна. Необхідно рівномірно розподілити добриво у зоні пристовбурного кола, де знаходяться корені. Підживлення закладається в ґрунт на глибину до трьох сантиметрів. Це дасть змогу забезпечити поступове вивільнення поживних речовин. Потім обов’язково треба полити дерева, щоб мінерали глибоко проникли в ґрунт і дісталися до коренів.

Якщо туї чи інші хвойні дерева зовсім хворі, кісткове борошно можна підсипати кожні 14 днів. Таке підживлення сприятиме зміцненню кореневої системи, поверне деревам смарагдовий насичений колір, в також зміцнить імунітет рослин до хвороб і різкого похолодання. Регулярне застосування кісткового борошна допоможе вашим туям і ялинам залишатися здоровими, красивими і пишними упродовж багатьох років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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