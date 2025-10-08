ТСН у соціальних мережах

Японки ніколи не витирають пил — секрет чистоти прихований у ковпачку одного засобу, доданому у воду для прибирання

Здавалося б, прибирання пилу в домі — процес без кінця. Особливо це відчутно в будинках біля жвавих магістралей: пилу вистачить, щоб витирати її двічі на день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як японці прибирають пил так, що він довго не повертається

Як японці прибирають пил так, що він довго не повертається / © unsplash.com

Але японські господині давно знайшли спосіб значно полегшити собі роботу. У Японії меблі майже ніколи не покриваються пилом — він просто не осідає на поверхні.

Все, що потрібно, — протерти меблі та підвіконня спеціальним розчином, і пил перестане “прилипати”. Про прибирання можна буде забути на кілька тижнів.

Рецепт простий: на відро води для прибирання додайте ковпачок кондиціонера для білизни — саме він створює захисний шар, що відштовхує пил.

Для дезінфекції та додаткового очищення додайте жменю солі. А щоб приміщення наповнилося приємним ароматом, додайте пару крапель улюбленої ефірної олії.

