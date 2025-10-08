- Дата публікації
Японки ніколи не витирають пил — секрет чистоти прихований у ковпачку одного засобу, доданому у воду для прибирання
Здавалося б, прибирання пилу в домі — процес без кінця. Особливо це відчутно в будинках біля жвавих магістралей: пилу вистачить, щоб витирати її двічі на день.
Але японські господині давно знайшли спосіб значно полегшити собі роботу. У Японії меблі майже ніколи не покриваються пилом — він просто не осідає на поверхні.
Все, що потрібно, — протерти меблі та підвіконня спеціальним розчином, і пил перестане “прилипати”. Про прибирання можна буде забути на кілька тижнів.
Рецепт простий: на відро води для прибирання додайте ковпачок кондиціонера для білизни — саме він створює захисний шар, що відштовхує пил.
Для дезінфекції та додаткового очищення додайте жменю солі. А щоб приміщення наповнилося приємним ароматом, додайте пару крапель улюбленої ефірної олії.