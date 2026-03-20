Яйця більше не тріскатимуться: два прості інгредієнти, які врятують шкаралупу — важливий лайфгак до Великодня

Як підготувати яйця до варіння, щоб вони не тріскалися: прості правила, які ігнорують більшість.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як варити яйця, щоб не тріскались

Як варити яйця, щоб не тріскались / © pexels.com

Здавалося б, варіння яєць — базова справа. Але саме тут криється типова помилка: шкаралупа лопається, білок витікає, і замість акуратної страви — неапетитний результат.

Головна причина — різкий перепад температур. Тому перше правило, про яке часто забувають: яйця не можна варити одразу з холодильника. Їх потрібно дістати заздалегідь і залишити при кімнатній температурі щонайменше на 30 хвилин. Це значно знижує ризик тріщин.

Далі — ще один важливий крок. Яйця не варто одразу кидати в окріп. Спочатку їх кладуть у теплу воду і дають «звикнути» до температури приблизно 10 хвилин. Лише після цього вмикають вогонь. Різке нагрівання — одна з головних причин, чому шкаралупа лускає.

Є і перевірений кулінарний трюк. У воду додають сіль та оцет: приблизно 2 чайні ложки солі і 1 столову ложку оцту. Сіль допомагає білку швидко згорнутися, якщо яйце трісне, а оцет зміцнює шкаралупу і зменшує ймовірність пошкоджень.

Не менш важливо стежити за самим процесом варіння. Вода не повинна вирувати — оптимально готувати яйця на середньому або слабкому вогні. Це запобігає ударам і появі тріщин.

Дотримання цих простих правил дозволить уникнути найпоширенішої проблеми: яйця залишаться цілими, білок не витече, а страва виглядатиме бездоганно.

