Яйця та зайві калорії: що варто знати про сніданок при схудненні

Яєчня / © unsplash.com

Яйця — один із найбільш доступних та корисних продуктів. Вони багаті білком, вітамінами A, D, E, групи B та холіном, що підтримує роботу мозку. Однак дієтологи попереджають: неправильне приготування та поєднання продуктів можуть звести на нівець усю користь.

Про це пише Radio Club.

Смаження на олії — підвищує калорійність

Звичайне яйце містить близько 70 ккал, але смаження на великій кількості олії майже подвоює калорійність. При інтенсивному обсмаженні утворюються шкідливі сполуки. Краще варити яйця, готувати омлети на пару або використовувати антипригарну сковороду.

Важливість жовтка

Жовток містить корисні жири, антиоксиданти та вітаміни, необхідні для енергійності та обміну речовин. Повна відмова від жовтків позбавляє організм важливих нутрієнтів.

Небезпечні поєднання

Яйця з беконом, ковбасою чи майонезом створюють калорійний і важкий для травлення сніданок. Дієтологи радять поєднувати їх з овочами, зеленню, авокадо або цільнозерновим тостом.

Контроль порцій

Омлет із чотирьох яєць із сиром і маслом може містити понад 500 ккал. Для більшості дорослих достатньо 1 яйця на день або 5–6 яєць на тиждень. Людям із серцево-судинними ризиками рекомендують обмежити порції до 2–3 яєць на тиждень.

Нагадаємо, запеклі суперечки про те, чи варто тримати яйця в холодильнику, поширились соцмережами по всьому світу. Одні вважають це зайвим, інші — питанням безпеки. Експерти ж зазначають, що це залежить від того, миті яйця чи ні.

Щойно знесене яйце має природний захисний шар — кутикулу. Вона формується на поверхні шкаралупи й складається з глікопротеїнів, невеликої кількості жирів і вуглеводів. Її головне завдання — запобігати проникненню бактерій, зокрема сальмонели, всередину.

У більшості європейських країн, зокрема в Україні, яйця не миють, щоб зберегти цей природний бар’єр. Завдяки цьому їх можна тримати при кімнатній температурі протягом кількох тижнів, якщо кутикула не пошкоджена. Водночас це не забезпечує повної безпеки: захисний шар може бути частково зруйнований, і часто це непомітно.

Щодо варених яєць, їх радять споживати протягом тижня після приготування, незалежно від того, чи вони очищені. Страви з яєць також потрібно тримати в холодильнику та вживати не пізніше ніж через 3–4 дні.

Отже, у країнах, де яйця миють перед продажем, їх слід зберігати виключно в холодильнику. У регіонах, де яйця продають немитими, допускається кімнатне зберігання, але лише за умови цілісності кутикули. У разі сумнівів фахівці радять віддавати перевагу охолодженню — це безпечніше як для здоров’я, так і для збереження якості продукту.