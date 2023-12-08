Ідеальна чистота і неймовірний аромат: чим помити підлогу, щоб довго пахла й сяяла

Ці прості інгредієнти допоможуть зробити підлогу ідеально чистою та сяючою, а ще залишать приємний свіжий аромат у вашій оселі на довгий час.

Для того, щоб підлога не лише сяяла чистотою, а й приємно пахла, у воду під час миття можна додати натуральні ароматизатори та миючі засоби. Розповідаємо, що саме допоможе вашій підлозі бути чистою та свіжою упродовж тривалого часу.

Чим помити підлогу, щоб надати їй чистого блиску та свіжості надовго

Оцет та ефірні олії. Додайте у відро з водою пів склянки білого оцту. Це не тільки надасть підлозі блиску, а також допоможе видалити всі неприємні запахи. А для неймовірного аромату додайте кілька крапель своєї улюбленої ефірної олії: лавандової, лимонної чи трояндової.

Додайте у відро з водою пів склянки білого оцту. Це не тільки надасть підлозі блиску, а також допоможе видалити всі неприємні запахи. А для неймовірного аромату додайте кілька крапель своєї улюбленої ефірної олії: лавандової, лимонної чи трояндової. Лимонний сік. Під час миття підлоги додайте у відро сік одного лимона. Це не тільки допоможе зберегти приємний аромат упродовж тривалого часу, але й надасть підлозі блиску. Особливо ефективним такий метод буде для керамічної плитки.

Під час миття підлоги додайте у відро сік одного лимона. Це не тільки допоможе зберегти приємний аромат упродовж тривалого часу, але й надасть підлозі блиску. Особливо ефективним такий метод буде для керамічної плитки. Сода і миючий засіб. Якщо насипати трохи харчової соди у воду для миття підлоги, то вона прибере всі неприємні запахи. А аромат миючого засобу залишатиметься набагато довше.

Якщо насипати трохи харчової соди у воду для миття підлоги, то вона прибере всі неприємні запахи. А аромат миючого засобу залишатиметься набагато довше. Ароматизований чай. Для застосування такого способу потрібно заварити міцний чай із домішками бергамоту чи м’яти. Тоді ваша підлога буде пахнути аж кілька днів.

Для застосування такого способу потрібно заварити міцний чай із домішками бергамоту чи м’яти. Тоді ваша підлога буде пахнути аж кілька днів. Суміш ефірних олій. Щоб надати підлозі тривалого свіжого аромату, можна додати у воду по кілька крапель різних олій: евкаліптової, лавандової, м’ятної тощо. Це допоможе створити приємну та розслаблюючу атмосферу у вашій оселі на довгий час.

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