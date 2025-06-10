Ідеальна для укладання стрижка на літо: кому пасуватиме рив'єра-боб

Рив'єра-боб. / © Instagram

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Ідеальна стрижка для літа - рив'єра-боб. Легка та повітряна стрижка, натхненна літнім стилем Французької Рів'єри, безумовно не залишить вас без уваги цього сезону.

Що таке "рив'єра-боб" - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ідея зачіски належить hair-стилісту Тому Сміту. Від будь-яких інших видів боба її помітно виділяє легка недбалість та неідеальна текстура, що балансує між м'якими локонами і неакуратно зрізаним краєм.

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Рив'єра-боб трохи довший, ніж класичне каре, - нерідко доходить до ключиць. Ця зачіска плавно обрамляє обличчя повітряними пасмами. Їх спеціально стрижуть трохи по-різному, щоб під час укладання локони створювали більший об'єм.

Кому пасує рив'єра-боб

Стрижка - ідеальний варіант, якщо ви власниця тонкого, хвилястого від природи або середньої довжини волосся. До слова, рив'єра-боб гарно додасть об’єму тонкому волоссю.

Том Сміт рекомендує вибирати проділ для рив'єра-боб залежно від мети. За словами стиліста, пробір набік допоможе виглядати стильно і додасть волоссю об'єму, а варіант посередині - освіжить образ і допоможе мати молодший вигляд.

Як укладати рив'єра-боб

Зробити укладку бездоганною допоможуть методи пляжного укладання: спреї з морською сіллю, а також засоби для об'єму та текстури. Якщо є можливість, дайте волоссю висохнути природним шляхом. Завитки під час укладання не повинні бути ідеальними.

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ФОТО

Рив'єра-боб. / © Instagram

Рив'єра-боб. / © Instagram

Рив'єра-боб. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про кому пасуватиме стрижка Boho - головний тренд літа-2025.