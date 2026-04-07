Ідеальна глазур для паски: дуже простий рецепт меренги

Швейцарська меренга стане бездоганною прикрасою для великодньої випічки.

Віра Хмельницька
Паска.

Паска. / © pexels.com

Щоб паска мала вигляд наче із кондитерської — із ідеальною, блискучою “шапкою”, варто спробувати швейцарську меренгу. Вона ніжна, повітряна, добре тримає форму і не липне після висихання.

Рецептом швейцарської меренги для прикрашання паски поділилася шеф-кухарка Оляга Мартиновська.

Інгредієнти:

  • 250 г цукру

  • 150 г білку (4 білка)

  • 20 г лимонного соку

Приготування

  1. Меренга готується на паровій бані. Тому перш за все зробіть її.

  2. У миску помістіть білки та цукор. Потім поставте на парову баню, активно помішуючи вінчиком - до повного розчинення цукру.

  3. Зніміть з вогню продовжуючи мішати, а потім збивайте міксером. Додай лимонний сік.

  4. Маса має стати однорідною та повітряною - блискучого білого кольору.

  5. Готові паски покрийте меренгою, посипте посипкою та залиште засихати. Меренга гарно тримається, не липне та не кришиться.

