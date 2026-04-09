ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
601
Час на прочитання
1 хв

Глазур для паски всього з двох інгредієнтів: простий рецепт

Всього кілька інгредієнтів — і ви отримаєте глазур.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Паска. / © Unsplash

Глазур — це останній штрих, який перетворює паску на справжній шедевр. У класичних рецептом застосовують білок. Втім, навіть без нього можна приготувати ідеальну глазур — пухку, білу та рівну.

ТСН.ua підготував рецепт глазурі з желатину від фудблогерки polli_cooking.

Інгредієнти:

  • 5 г желатину

  • 1 ст.л. води

  • 100 г цукрової пудри

  • 2 ст.л. води

Кулінарка наголошує, що цієї кількості інгредієнтів глазурі вистачає на три пасочки середнього розміру.

Приготування

  1. Желатин заливаємо однією столовою ложкою води та добре перемішуємо. Залишаємо, аби желатин набух.

  2. У сотейнику змішуємо цукрову пудру і воду. Перемішуємо та ставимо на середній вогонь. Постійно помішуємо. Коли маса закипіла, знімаємо з вогню.

  3. Додаємо желатин та перемішуємо до повного розчинення.

  4. Після цього збиваємо масу міксером до утворення пухкої, білої маси. Консистенція має бути — як густа сметана.

  5. Глазур швидко застигає, а тому одразу наносьте її на холодні пасочки.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом меренги, яка стане ідеальною для прикрашання паски.

Дата публікації
Кількість переглядів
601
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie