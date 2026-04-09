Глазур для паски всього з двох інгредієнтів: простий рецепт

Паска. / © Unsplash

Реклама

Глазур — це останній штрих, який перетворює паску на справжній шедевр. У класичних рецептом застосовують білок. Втім, навіть без нього можна приготувати ідеальну глазур — пухку, білу та рівну.

ТСН.ua підготував рецепт глазурі з желатину від фудблогерки polli_cooking.

Інгредієнти:

Реклама

5 г желатину

1 ст.л. води

100 г цукрової пудри

2 ст.л. води

Кулінарка наголошує, що цієї кількості інгредієнтів глазурі вистачає на три пасочки середнього розміру.

Приготування

Желатин заливаємо однією столовою ложкою води та добре перемішуємо. Залишаємо, аби желатин набух. У сотейнику змішуємо цукрову пудру і воду. Перемішуємо та ставимо на середній вогонь. Постійно помішуємо. Коли маса закипіла, знімаємо з вогню. Додаємо желатин та перемішуємо до повного розчинення. Після цього збиваємо масу міксером до утворення пухкої, білої маси. Консистенція має бути — як густа сметана. Глазур швидко застигає, а тому одразу наносьте її на холодні пасочки.

