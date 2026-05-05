Ідеальна картопля фрі вдома: що потрібно додати в олію для ресторанного смаку

Вона виходить або м’якою і жирною, або пересушеною з гіркуватою скоринкою. Втім, існує простий кулінарний прийом, який дозволяє щоразу отримувати картоплю фрі як у ресторані — хрустку, золотисту й ніжну всередині.

У чому секрет ідеальної картоплі фрі

Жодної складної техніки чи дорогих інгредієнтів не потрібно. Весь секрет полягає в одному простому кроці під час смаження.

Коли олія добре нагріта, достатньо додати до неї чайну ложку пшеничного борошна та швидко перемішати. Цей непомітний лайфгак створює на поверхні картоплі тонкий захисний шар. Він «замикає» вологу всередині та зменшує вбирання жиру.

У результаті картопля виходить ідеально хрусткою зовні та м’якою всередині — як у найкращому фастфуді.

Інгредієнти для домашньої картоплі фрі

1 кг картоплі;

1 ч. л. пшеничного борошна;

олія для смаження;

сіль за смаком.

Як приготувати картоплю фрі як у ресторані

Очистіть картоплю та наріжте її однаковими брусочками. Замочіть у дуже холодній воді на 20–30 хвилин (краще з льодом). Ретельно обсушіть — зайва волога зіпсує хрустку скоринку. Розігрійте олію. Додайте борошно і швидко перемішайте. Смажте картоплю порціями до золотистого кольору на середньому вогні. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати жир, і посоліть.

Чому картопля фрі не виходить хрусткою: головні помилки

Неправильний сорт картоплі

Для фрі потрібна картопля з високим вмістом крохмалю. Вона дає хрустку скоринку і правильну текстуру. Молода картопля часто надто водяниста.

Відсутність замочування

Якщо не вимочити картоплю у холодній воді, зайвий крохмаль залишиться на поверхні — через це шматочки злипаються і погано рум’яняться.

Зайва волога перед смаженням

Недостатньо суха картопля спричиняє розбризкування олії та заважає утворенню скоринки.

Неправильна температура олії

Якщо олія недостатньо гаряча (приблизно 180°C — оптимально), картопля вбирає жир і стає важкою замість хрусткої.

Невідповідна олія

Краще використовувати рафіновану соняшникову або ріпакову олію з високою температурою димлення.

