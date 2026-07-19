Ідеальна омолоджувальна стрижка на коротке волосся: не потребує укладання і пасує всім жінкам

Найкраща омолоджувальна стрижка на коротке волосся / © Фото з відкритих джерел

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У спекотну пору року багато жінок замислюються над зміною зачіски. Довге волосся доводиться частіше мити й укладати, тому короткі стрижки стають одним із головних трендів сезону. Перукарі радять звернути увагу на італійську стрижку «біксі» — сучасне поєднання боба та піксі, яке має стильний вигляд, освіжає образ і не потребує щоденного укладання. Саме біксі сьогодні дедалі частіше обирають жінки різного віку, адже вона поєднує легкість, жіночність і максимальний комфорт.

Що таке стрижка «біксі»

Найкраща омолоджувальна стрижка на коротке волосся

Назва походить від двох популярних зачісок — боба та піксі. Від піксі вона успадкувала легкість і відкриту шию, а від боба — м’які лінії та довші пасма біля обличчя.

Завдяки багатошаровому зрізу волосся виглядає об’ємним навіть без використання фена чи спеціальних засобів для стайлінгу.

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Однією з головних переваг біксі є комфорт у спекотні дні. Волосся майже не торкається шиї, швидше висихає після миття і не створює відчуття важкості.

Крім того, така зачіска дозволяє рідше користуватися гарячими інструментами для укладання, що особливо важливо влітку, коли волосся й без того потерпає від сонця, спеки та сухого повітря.

Майже не потребує укладання

Найкраща омолоджувальна стрижка на коротке волосся

Перукарі відзначають, що правильна форма стрижки сама задає потрібний напрямок пасмам.

Після миття достатньо висушити волосся природним способом або злегка підсушити феном. За бажання можна нанести невелику кількість легкої текстурувальної пасти чи мусу, щоб підкреслити окремі пасма.

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Кому найбільше пасує

Найкраща омолоджувальна стрижка на коротке волосся

Біксі вважають універсальною стрижкою, адже її можна адаптувати практично до будь-якого типу обличчя.

Власницям круглого обличчя допомагають подовжені передні пасма, які візуально роблять риси більш витонченими.

Для квадратної форми обличчя майстри залишають м’які контури біля скронь, що пом’якшують лінію підборіддя.

Овальному обличчю підходить майже будь-який варіант цієї зачіски.

Стрижка має ідеальний вигляд як на прямому, так і на злегка хвилястому волоссі. Тонкому волоссю багатошаровість додає природного об’єму, а густому допомагає позбутися зайвої важкості. Навіть неслухняні пасма після правильно виконаної стрижки стають більш керованими.

Омолоджує зовнішність

Найкраща омолоджувальна стрижка на коротке волосся

Багато стилістів називають біксі однією з найкращих омолоджувальних коротких зачісок.

Вона відкриває шию, робить риси обличчя більш виразними, підкреслює очі та вилиці, а також додає образу легкості й сучасності.

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Саме тому її часто обирають жінки після 40 і 50 років, хоча не менш ефектною вона буде і для дівчат.

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