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Ідеальна зачіска для літньої спеки — забудьте про розпущене волосся
Пучок — зачіска, яка допоможе почуватися комфортно навіть у сильну спеку.
У спекотну погоду вибір зачіски так само важливий, як і одяг. Розпущене волосся може призвести до потовиділення. Тому чи не найкращий варіант — зав’язати волосся назад, щоб відносно швидко відчути свіжість. Ідеальний варіант — пучок.
Чому, пучок — це не лише модна, а й практична зачіска для літньої спеки., читайте у матеріалі ТСН.ua.
Пучок допомагає зменшити контакт волосся зі шкірою, завдяки чому шия та плечі менше пітніють, а волосся довше залишається чистим і охайним. Крім того, така зачіска захищає пасма від зайвого впливу сонця, вітру та вологості, які влітку часто роблять волосся пухнастим і неслухняним.
Як носити пучок
Тренд літа-2026 — гладкий пучок у стилі Гейлі Бібер. Це — вечірня зачіска, яку тепер носять і вдень. Незалежно від довжини волосся, воно має лежати рівно та бути зафіксованим гелем для волосся.
Стилісти також радять не затягувати волосся надто туго. Вільніший пучок не лише виглядає більш природно, а й допомагає уникнути зайвого навантаження на корені волосся та дискомфорту під час тривалого носіння зачіски у спекотну погоду.
Підбирайте зачіску до нагоди: для повсякденного образу підійде недбалий пучок, а для офіційних заходів або вечірнього виходу — гладкий, ретельно зафіксований варіант.
Поради стилістів:
Не затягуйте волосся надто туго, адже вільний пучок виглядає більш природно.
Використовуйте засоби для фіксації — гель, віск або лак. Це допоможе приборкати дрібні волоски й зберегти зачіску акуратною протягом усього дня.
Обирайте висоту пучка залежно від образу: високий пучок додає легкості та візуально подовжує шию, тоді як низький виглядає більш стримано й елегантно.
Додайте аксесуари такі як стрічка, шовкова хустинка, декоративна шпилька або крабик. Вони зроблять зачіску більш стильною.
Нагадаємо, ми писали про трендові стрижки на літо 2026 — волосся довго триматиме форму й не прилипатиме навіть у спеку.