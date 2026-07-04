Спека. / © Associated Press

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У спекотну погоду вибір зачіски так само важливий, як і одяг. Розпущене волосся може призвести до потовиділення. Тому чи не найкращий варіант — зав’язати волосся назад, щоб відносно швидко відчути свіжість. Ідеальний варіант — пучок.

Чому, пучок — це не лише модна, а й практична зачіска для літньої спеки., читайте у матеріалі ТСН.ua.

Пучок допомагає зменшити контакт волосся зі шкірою, завдяки чому шия та плечі менше пітніють, а волосся довше залишається чистим і охайним. Крім того, така зачіска захищає пасма від зайвого впливу сонця, вітру та вологості, які влітку часто роблять волосся пухнастим і неслухняним.

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Як носити пучок

Тренд літа-2026 — гладкий пучок у стилі Гейлі Бібер. Це — вечірня зачіска, яку тепер носять і вдень. Незалежно від довжини волосся, воно має лежати рівно та бути зафіксованим гелем для волосся.

Стилісти також радять не затягувати волосся надто туго. Вільніший пучок не лише виглядає більш природно, а й допомагає уникнути зайвого навантаження на корені волосся та дискомфорту під час тривалого носіння зачіски у спекотну погоду.

Підбирайте зачіску до нагоди: для повсякденного образу підійде недбалий пучок, а для офіційних заходів або вечірнього виходу — гладкий, ретельно зафіксований варіант.

Поради стилістів:

Не затягуйте волосся надто туго, адже вільний пучок виглядає більш природно.

Використовуйте засоби для фіксації — гель, віск або лак. Це допоможе приборкати дрібні волоски й зберегти зачіску акуратною протягом усього дня.

Обирайте висоту пучка залежно від образу: високий пучок додає легкості та візуально подовжує шию, тоді як низький виглядає більш стримано й елегантно.

Додайте аксесуари такі як стрічка, шовкова хустинка, декоративна шпилька або крабик. Вони зроблять зачіску більш стильною.

Пучок / © Credits

Пучок / © Credits

Нагадаємо, ми писали про трендові стрижки на літо 2026 — волосся довго триматиме форму й не прилипатиме навіть у спеку.

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