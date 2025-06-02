Ідеальна філіжанка кави щодня: що таке правило 80/20 і як воно змінює підхід до насолоди від цього напою

Що таке правило 80/20 у приготуванні кави / © Pixabay

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Все дуже просто. Лише 20% факторів можуть вплинути на те, щоб отримати 80% задоволення від смаку та якості популярного напою. Якщо ви зосередите увагу саме на цих 20%, то зможете щодня насолоджуватися ідеальною кавою.

Що ж це за “магічні” 20% факторів?

Свіжі та якісні кавові зерна

Без сумнівів, цей фактор є найважливішим. Навіть якщо ви придбаєте найдорожчу кавоварку, ви не зможете приготувати в ній смачну каву з неякісних зерен. Найкраще обирати свіжообсмажені зерна (не старше 2–4 тижнів) від перевірених брендів.

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Молоти зерна перед заварюванням, а не раніше

Після помелу кава втрачає свій аромат за лічені хвилини, тому що ароматичні сполуки вивітрюються дуже швидко, починається окислювання жирів. Тож молоти зерна краще безпосередньо перед заварюванням напою.

Температура води

Не беріть воду з-під крана, адже вона містить надлишок хлору та інших мінералів, які псують смак напою. Хоча б фільтруйте її, а краще купляйте бутильовану. Температура повинна бути не менше 90-96 градусів. Окріп робить каву надто гіркою.

Основи заварювання

Звісно, вам не потрібно бути професіональним баристою, щоб вміти заварювати смачну каву. Треба знати лише деякі нюанси, як-от правильне співвідношення води та зерен для френч-пресу або ступінь трамбування для приготування еспресо.

Ці пункти і є 20%, які потрібні для приготування ідеального напою.

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