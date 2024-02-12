Ідеальне сусідство: які культури фахівці радять посадити поряд з часником — зберете великий урожай

Вже давно відомо, що овочеві культури, які ростут поруч, можуть впливати на розвиток один одного. Що найкраще посадити поряд з часником?

Дуже важливо, щоб кожен городник звертав особливу увагу на характеристики різних рослин, щоб розсаджувати їх разом з тими сусідами, які допомагають отримати дійсно великий урожай. Стосується це правило і часнику.

Часник — рослина сімейства Амарилісові. Його приписують до цибульних, а це означає, що він, як і інші представники цього виду, виділяє особливі речовини-фунгіциди, що відрізняються відлякувальною і протигрибковою дією.

А ще часник виділяю фітонцид, чим здатний знищувати патогенні бактерії. Тому ця культура може захистити своїх сусідів від різноманітних бактеріальних та грибкових хвороб, відлякати комах, зберігаючи тим самим урожай та примножуючи його.

Хороші сусіди для часнику

Хороші сусіди для часнику / Фото: Unsplash

Незважаючи на всі корисні властивості, часникові не є універсальними захисниками. Більше того, вони навіть здатні відлякати деяких комах і бактерій, які потрібні певним рослинам. Так що ж можна посадити поряд з часником?

Томати

Цей овоч дуже любить сусідство часнику. Більше того, деякі городники радять висаджувати кущі томатів між часником. А все тому, що ефірні олії часникових здатні захистити їх від кліща, білокрилки, зменшують ризик розвитку іржі і фітофторозу. Але і томати допомагають часнику. Насамперед, вони захищають його від парші. Однак, зверніть увагу, що ці культури не можна висаджувати два роки поспіль на одному місці.

Капуста

Капуста дуже часто піддається нападу різних шкідників, а тому часник з його фунгіцидними властивостями їй дуже допомагає. Якщо посадити ці культури поряд, то капусту будуть обходити стороною гусениці, мошки, слимаки. Однак, варто зазначити, що капуста забиратиме на себе більшість поживних речовин, тому головки часнику виростуть невеликими.

Огірки

Чи можна садити огірки між часником? Ця культура дуже часто страждає від грибкових захворювань і комах. А часник буде діяти як природний захист. Однак впереміш з огірками висаджувати часник не варто. Зазначимо, що усі гарбузові чудово переносять сусідство з часником.

Картопля

Для картоплі найбільш небезпечними шкідниками є колорадський жук і фітофтора і саме їх дає відсіч часник. Краще розсаджувати його безпосередньо між рядами, тоді ви точно зможете захистити картоплю від шкідників та хвороб.

Зелень

Щавель, шпинат, петрушка і кріп — вся садова зелень прекрасно уживається з часником. Більше того, їх можна висаджувати поряд як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Вони допоможуть один одному набрати зелену масу, вітаміни і соковитість.

Морква

Чи можна садити часник поряд з морквою? Цей вид овочів часто страждає від листоблошки, попелиці та морквяної мухи, а фітонциди, які містяться в часнику, чудово будуть їх відлякувати. Сама ж морква, у відповідь, допоможе часнику сформувати соковиті стрілки, міцні і здорові цибулини. Розсаджувати їх варто на сусідні грядки, а не впереміш.

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