Ідеальні деруни без борошна та яєць: як приготувати

Класичні деруни без яєць та борошна

Справжнє мистецтво приготування дерунів полягає в тому, щоб досягти їхньої неймовірної м’якості, соковитості та повітряності, не використовуючи при цьому ні борошна, ні яєць. Секрет криється у властивостях самої картоплі, яка завдяки крохмалю чудово скріплює масу.

Як приготувати деруни без яєць та борошна

Підготовка інгредієнтів- важливий етап

Для досягнення найкращої текстури для дерунів рекомендується обирати картоплю з жовтою м’якоттю, оскільки вона містить менше вологи й більше крохмалю.

Очищені бульби потрібно подрібнити. Спосіб подрібнення має вирішальне значення — найкраще підійде дрібна тертка з круглими отворами або м’ясорубка. М’ясорубка забезпечить максимальну повітряність. Категорично не варто використовувати блендер, який занадто стимулює виділення соку, що може зробити готові деруни сухими.

Після подрібнення картопляну масу слід злегка віджати, щоб позбутися зайвої рідини.

Що додати до картоплі

Далі додається невеликий секретний компонент — ложка густої сметани. Вона не лише додасть тісту ніжності, але й запобігатиме швидкому потемнінню картоплі.

Важливим елементом смаку є цибуля, яку подрібнюють так само, як і картоплю.

Після змішування всіх інгредієнтів з сіллю та перцем маса повинна мати консистенцію густої сметани, що повільно стікає з ложки.

Як правильно посмажити деруни

Для отримання ідеальної, золотистої скоринки, сковороду з олією або смальцем потрібно добре розігріти, щоб жир майже кипів.

Викладати тісто ложкою і смажити слід на середньому вогні, уникаючи як занадто слабкого (щоб не вийшли «варені» коржики), так і занадто сильного (щоб не пересушити).

Коли деруни перевернуті, застосовується фінальна хитрість для соковитост — сковороду слід накрити кришкою. Можна навіть обережно додати трохи води на кипляче масло перед закриттям — це створить пару, яка «розпушить» коржики, роблячи їх особливо м’якими всередині при збереженні хрусткої скоринки.