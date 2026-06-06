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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Ідеальні для спеки: п'ять найкращих парфумів на літо

На літо найкраще «звучать» аромати з цитрусами, морськими акордами, білими квітами та легкими мускусами — вони освіжають і не стають важкими в спеку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Парфуми.

Парфуми. / © pexels.com

Літо — ідеальний час для легких, свіжих і ненав’язливих ароматів. У спекотну погоду на перший план виходять цитрусові, квіткові та морські ноти. Правильно підібраний парфум не лише доповнить образ, а й подарує відчуття прохолоди та комфорту навіть у найспекотніші дні.

ТСН.ua підготував для вас п’ять ароматів, які чудово підійдуть для літа та допоможуть залишити незабутнє враження.

Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis

Дуже чистий, елегантний і ненав’язливий аромат. Ідеально на кожен день, офіс, прогулянки або подорожі. Пахне “дорогою свіжістю”.

Ноти: бергамот, лимон із Сицилії, білі квіти, жасмин, білий мускус, світлі деревні акорди

Tom Ford Neroli Portofino 

Розкішний цитрусово-морський аромат із атмосферою узбережжя Амальфі. Дуже свіжий та статусний парфум.

Ноти: бергамот, мандарин, лимон, лаванда, жасмин, амбра, трави, легкі деревні ноти.

Dolce&Gabbana Light Blue

Легендарний літній аромат із соковитим лимоном та яблуком. Ідеальний для спеки, моря та денних виходів. Один із найуніверсальніших літніх парфумів.

Ноти: сицилійський лимон, зелене яблуко, кедр, бамбук, жасмин, троянда, мускус, амбра.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Морський аромат із солоним повітрям, шавлією та деревиною. Дуже стильний, мінімалістичний і незвичайний.

Ноти: амбретта, морська сіль, шавлія, деревні ноти.

Chanel Chance Eau Fraiche

Свіжий квітково-цитрусовий аромат із легкою елегантністю. Гарно розкривається у теплу погоду та довго тримається на шкірі.

Ноти: цитрон, лимон, жасмин, водяний гіацинт, мускус, пачулі, амбра.

Нагадаємо, ми писали про те, які парфуми стануть головним хітом літа-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
143
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