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Ідеальні для спеки: п'ять найкращих парфумів на літо
На літо найкраще «звучать» аромати з цитрусами, морськими акордами, білими квітами та легкими мускусами — вони освіжають і не стають важкими в спеку.
Літо — ідеальний час для легких, свіжих і ненав’язливих ароматів. У спекотну погоду на перший план виходять цитрусові, квіткові та морські ноти. Правильно підібраний парфум не лише доповнить образ, а й подарує відчуття прохолоди та комфорту навіть у найспекотніші дні.
ТСН.ua підготував для вас п’ять ароматів, які чудово підійдуть для літа та допоможуть залишити незабутнє враження.
Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis
Дуже чистий, елегантний і ненав’язливий аромат. Ідеально на кожен день, офіс, прогулянки або подорожі. Пахне “дорогою свіжістю”.
Ноти: бергамот, лимон із Сицилії, білі квіти, жасмин, білий мускус, світлі деревні акорди
Tom Ford Neroli Portofino
Розкішний цитрусово-морський аромат із атмосферою узбережжя Амальфі. Дуже свіжий та статусний парфум.
Ноти: бергамот, мандарин, лимон, лаванда, жасмин, амбра, трави, легкі деревні ноти.
Dolce&Gabbana Light Blue
Легендарний літній аромат із соковитим лимоном та яблуком. Ідеальний для спеки, моря та денних виходів. Один із найуніверсальніших літніх парфумів.
Ноти: сицилійський лимон, зелене яблуко, кедр, бамбук, жасмин, троянда, мускус, амбра.
Jo Malone Wood Sage & Sea Salt
Морський аромат із солоним повітрям, шавлією та деревиною. Дуже стильний, мінімалістичний і незвичайний.
Ноти: амбретта, морська сіль, шавлія, деревні ноти.
Chanel Chance Eau Fraiche
Свіжий квітково-цитрусовий аромат із легкою елегантністю. Гарно розкривається у теплу погоду та довго тримається на шкірі.
Ноти: цитрон, лимон, жасмин, водяний гіацинт, мускус, пачулі, амбра.
Нагадаємо, ми писали про те, які парфуми стануть головним хітом літа-2026.