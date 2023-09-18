Ідеальні джинси за типом фігури: як підібрати, враховуючи індивідуальні особливості

Щоб підібрати джинси, які будуть виглядати ідеально, потрібно враховувати особливості своєї фігури.

Джинси, які бездоганно сидять на фігурі — необхідний елемент гардеробу кожної дівчини. Але, водночас, знайти такі дуже важко. Адже, підібрати модель буває досить складно. Вся справа в особливостях фігури. При чому тут мова не йде про "яблука", "груші" чи "трикутники". Такий розподіл вже давно застарів і втратив актуальність. Кожне тіло має набір певних параметрів, на які потрібно зважати, щоб підібрати джинси за типом фігури. І ось найпопулярніші з них.

Які джинси носити з вузькими стегнами

Досить часто у комплекті з вузькими стегнами йдуть широкі плечі. В таком разі, щоб образ виглядав гармонійно, важливо збалансувати низ і верх. Тобто додати об'єму стегнам. Зробити це можна за допомогою таких моделей джинсів як "мом", "труби", "банани" ("слоучі"), "бойфренди", прямі джинси. Посадку вибирайте середню або трохи нижче за середню.

Також візуально "збільшити" об'єм стегон можна за допомогою кольору. Низ повинен бути світлішим від верху. Краще уникати "скінні" і високу посадку.

Якщо ж у вас приблизно однакові плечі та стегна, зробити фігуру жіночнішою можна за допомогою середньої чи високої посадки та моделей "банани", "кльош", "труби", прямі, "бойфренди". Навіть "скінні" можна в такому разі носити.

Щоб візуально розширити стегна звертайте увагу на задні кишені. Чим вони ширше розташовані, тим краще.

Які джинси підійдуть на широкі стегна

Які вибрати джинси / Фото: Pexels

Тут необхідно діяти від звороного і уникати будь-якого надмірного об'єму в районі стегон. Чудово підійдуть прямі моделі, напівпрямий фасон, кльош (особливо з каблуком, щоб подовжити ніжки). А ось "скінн" та "кюлоти" краще не купувати. Як і низьку посадку. Через додаткову горизонталь в області стегон вони будуть здаватися ширшими. Рекомендується обирати середню посадку або вище середньої.

Що стосується кольору, то в такому разі краще темний денім, без потертостей, малюнків, накладних кишень чи вибілень. Чим простіше модель, тим краще.

Джинси на фігуру з об'ємом в талії

Найважливішу роль тут грає не модель, а посадка. Для дівчат, в яких є зайві кілограми та складки на животі, більше підійде середня посадка та щільний матеріал. Обирайте моделі "герлфренд" або "бойфренд", прямі чи кльош.

Які джинси підібрати на короткі ноги

Як підібрати джинси на короткі ноги? / Фото: Pexels

Зробити ноги візуально довшими можна за допомогою високої посадки джинсів. Також вибирайте моделі кльош, з вертикальними смужками, прямі, зі стрілками.

Якщо ноги довші за тулуб: які джинси підібрати

Таким дівчатам підійдуть практично будь-які моделі джинсів. Однак, важливо запам'ятати один нюанс. Посадка повинна бути середньою чи трохи заниженою.

Джинси на низький зріст (нижче 160 см)

Краще не носити моделі "герлфренд" та "бойфренд", тому що вони візуально вкорочують силует. А ось щоб "витягнути" образ, підійдуть кльош (обов'язково повинні закривати взуття), "труби" та прямі моделі.

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