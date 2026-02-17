- Дата публікації
Ідеальні млинці на Масницю-2026: виходять настільки ніжними, що їх з’їдають ще гарячими
Млинці вийдуть надзвичайно тоненькими. Їх можна їсти і з солодкими, і з солоними начинками.
Масниця — час для ароматних млинців, які здавна символізують сонце, достаток і прихід весни. Упродовж святкового тижня господині печуть їх щодня, пригощають рідних і збираються за великим столом. Якщо хочете приготувати ідеально ніжні, тоненькі та еластичні млинці, які буквально тануть у роті, спробуйте цей простий і перевірений рецепт.
ТСН.ua ділиться рецептом млинців від шеф-кухаря Володимир Ярославського.
Інгредієнти:
200 г холодного молока
325 г гарячого молока
200 г борошна
35 г цукру
2 яйця
дрібка солі
30 г олії
30 г вершкового масла
Приготування
У ємності змішуємо вінчиком холодне молоко, яйця, просяне борошно, цукор і сіль. Гарно замішуємо тісто. Його консистенція має бути, як сметана — однорідна та без грудочок.
Після цього поступово вливаємо кип’ячене гаряче молоко. Гарно вимішуємо вінчиком. Вийде шовковисте і вже рідке тісто.
Після цього додаємо розтоплене масло та олію, легенько перемішуємо. Інтенсивно не треба, щоб був трохи жир на поверхні тіста.
На розігріту пательню виливаємо ополоник тіста і розподіляємо тоненьким шаром по всій поверхні. Щойно воно схопиться — перевертаємо.
