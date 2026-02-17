ТСН у соціальних мережах

Ідеальні млинці на Масницю-2026: виходять настільки ніжними, що їх з’їдають ще гарячими

Млинці вийдуть надзвичайно тоненькими. Їх можна їсти і з солодкими, і з солоними начинками.

Віра Хмельницька
Млинці.

Млинці

Масниця — час для ароматних млинців, які здавна символізують сонце, достаток і прихід весни. Упродовж святкового тижня господині печуть їх щодня, пригощають рідних і збираються за великим столом. Якщо хочете приготувати ідеально ніжні, тоненькі та еластичні млинці, які буквально тануть у роті, спробуйте цей простий і перевірений рецепт.

ТСН.ua ділиться рецептом млинців від шеф-кухаря Володимир Ярославського.

Інгредієнти:

  • 200 г холодного молока

  • 325 г гарячого молока

  • 200 г борошна

  • 35 г цукру

  • 2 яйця

  • дрібка солі

  • 30 г олії

  • 30 г вершкового масла

Приготування

  1. У ємності змішуємо вінчиком холодне молоко, яйця, просяне борошно, цукор і сіль. Гарно замішуємо тісто. Його консистенція має бути, як сметана — однорідна та без грудочок.

  2. Після цього поступово вливаємо кип’ячене гаряче молоко. Гарно вимішуємо вінчиком. Вийде шовковисте і вже рідке тісто.

  3. Після цього додаємо розтоплене масло та олію, легенько перемішуємо. Інтенсивно не треба, щоб був трохи жир на поверхні тіста.

  4. На розігріту пательню виливаємо ополоник тіста і розподіляємо тоненьким шаром по всій поверхні. Щойно воно схопиться — перевертаємо.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом млинців, для якого знадобляться лише три інгредієнти.

