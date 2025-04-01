Ідеальні омолоджувальні стрижки на коротке волосся, які не потребують укладання

Які короткі стрижки не потребують укладання / © www.freepik.com/free-photo

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Багато жінок не здогадуються, що саме стрижка може омолодити на 10-15 років. І навіть найдорожчі косметичні процедури не зможуть впоратися з таким завданням. А правильна форма зачіски і довжина локонів здатні творити справжні дива. Стилісти назвали чотири найкращі омолоджувальні стрижки на коротке волосся, які допоможуть кардинально омолодитися без дорогих косметичних процедур.

Асиметрична піксі

Які омолоджувальні стрижки на коротке волосся / © pixabay.com

Така омолоджувальна стрижка на коротке волосся для сміливих та рішучих пані, які не бояться експериментувати. Якщо ви хочете додати трохи гостроти у свій стиль, тоді вам підійде піксі з об’ємом ззаду і подовженим чубчиком набік. Така текстурована зачіска надаватиме волоссю візуальної густоти та здорового сяяння. А бічний чубчик маскуватиме вікові зміни на шкірі обличчя та увиразнюватиме погляд.

Біксі з хвилями

Які омолоджувальні стрижки на коротке волосся / © Mixnews

Біксі допоможе навіть дуже тонкому та пошкодженому волоссю мати здоровий вигляд. Така текстурована зачіска стане справжнім порятунком для власниць неслухняного волосся без об’єму. Техніка багатошаровості надасть локонам візуальної густоти та екстраординарного об’єму. До того ж, цю зачіску не треба укладати, достатньо збити пасма руками — і ваш приголомшливий образ готовий.

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Об’ємна піксі

Які омолоджувальні стрижки на коротке волосся / © Фото з відкритих джерел

Немає сумнівів, що піксі вибирають всі, хто хоче омолодитися на 10-15 років. Якщо зістригти пошкоджені кінчики волосся, це допоможе підняти його біля коріння, що створить надзвичайний об’єм та легкість. Щоб домогтися найкращого результату, попросіть свого майстра зробити косий чубчик. Він допоможе омолодитися і зробить ваш образ вишуканим і досконалим.

Піксі-боб із чубчиком

Які омолоджувальні стрижки на коротке волосся / © Freepik

Перукарі рекомендують зрілим пані взагалі уникати довгого волосся, яке з віком втрачає свій об’єм та природне сяяння. Особливо це стосується власниць тонких локонів. А стрижка піксі-боб надає волоссю екстраординарного об’єму, тоді як косий чубчик омолоджуватиме та увиразнюватиме природну красу. Піксі-боб зовсім не потребує укладання, достатньо висушити волосся, щоб воно лягло у правильну форму.