Ідеальні стрілки з першого разу: цей простий спосіб до снаги навіть тим, хто рідко робить макіяж

Стрілки додають будь-якому макіяжу елегантності та витонченого вигляду. Проте багато хто вважає, що їх надто складно малювати, а тому намагається обійтися без них.

Б'юті блогерка з TikTok показала геніальний та дуже простий спосіб, як зробити ідеально симетричні стрілки. Адже відчуття розчарування, яке з'являється після того, як спроба намалювати елегантні стрілки закінчується невдачею, відоме багатьом дівчатам. Хоча існує безліч порад та лайфгаків, проте часто такий макіяж залишається недосяжною мрією.

Однак новий спосіб, який пропонує блогерка, вже спробували сотні людей з різних куточків світу. І всі вони залишилися задоволеними результатом. Тому такий лайфгак стане у пригоді і вам.

Все, що потрібно підготувати — тіні чи олівець для очей та клейкий бинт. Далі слід зробити декілька кроків:

відріжте достатню довжину еластичного бинта — для середнього обличчя потрібно приблизно 25 см;

наклейте стрічку бинта на обличчя так, щоб її центр розташовувався на кінчику носа, а кінці утворили тупий кут між бровами і куточком кожного ока;

тепер візьміть ще два невеликих шматочки бинта і наклейте їх до кожної повіки, вздовж їх ліній, щоб кінець стикнувся з вже приклеєним еластичним бинтом, утворюючи трикутник;

нанесіть стрілку олівцем чи тінями для повік, заповнюючи трикутник всередині.

Як намалювати ідеально симетричні стрілки / Фото: tiktok.com

Відклеївши еластичний бинт, ви побачите, що у вас вийшли ідеально симетричні та рівні стрілки. Але скотч для цього способу використовувати не можна — він залишатиме на повіках частинки клею, який шкідливий для вашої шкіри і викличе подразнення.

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