Ідеальні стрижки для неслухняного волосся: гарно відростають і довго тримають правильну форму

Неслухняне хвилясте волосся завжди завдає багато клопоту своїй власниці. Доводиться весь час стригтися, щоб зачіска тримала форму. Але часті походи до перукаря не завжди допомагають. Стилісти рекомендуют дівчатам, які мають неслухняне чи кучеряве волосся, правильно підбирати зачіску за структурою своїх локонів. Тоді вона гарно відростатиме і триматиме форму тривалий період часу. Розповідаємо, які стрижки найбільше підходять для неслухняного волосся і довго тримають форму.

Каре з градуюванням

Модні стрижки для неслухняного волосся / Фото: pixabay.com

Така зачіска робить волосся об’ємним і легким завдяки спеціальній техніці стрижки. Градуювання допомагає кінчикам неслухняного волосся набути правильної форми, локони лягають рівно та природно. Градуйоване каре підходить для будь-якого типу обличчя, окрім круглого, бо його власницям вона надаватиме непотрібного об’єму в нижній частині.

Стильний боб

Модні стрижки для неслухняного волосся / Фото: pixabay.com

Це універсальна зачіска, яка підходить до будь-якої структури волосся і типу обличчя. Її не треба укладати, достатньо легенько збити локони руками – і ви отримаєте максимальний об’єм і стильну форму. Цю стрижку можна робити як із чубком, так і без нього, вона однаково матиме бездоганний вигляд.

Коротка стрижка гарсон

Модні стрижки для неслухняного волосся / Фото: pixabay.com

Ця хлопчача стрижка надасть своїй власниці романтичного і стильного вигляду водночас. Гарсон підходить тим, хто не боїться кардинальних змін в образі та готовий експериментувати з довжиною волосся. Стрижка абсолютно не потребує укладання і триматиме форму доволі тривалий проміжок часу. Щоб додати у свій стиль французький шик, треба трохи збити локони, щоб утворилася легка недбалість. Це одна з омолоджувальних стрижок, яка оголює шию і робить свою власницю витонченішою.

Асиметричні стрижки

Модні стрижки для неслухняного волосся / Фото: pixabay.com

Такі зачіски за рахунок своєї асиметрії здатні приховати всі вікові зміни на обличчі. Асиметричні стрижки пасують абсолютно всім, вони вважаються універсальним та омолоджувальними. А чубок у такій зачісці додасть образу стилю та виразності в зоні вилиць.

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