Ідеальні стрижки для жінок 45+: підкреслюють красу, омолоджують і роблять образ бездоганним

Цього осіннього сезону на модному олімпі залишаються багатошарові зачіски, які не потребують укладання.
Якщо ви ще не знайшли для себе ідеальну стрижку, варто звернути увагу на чотири трендові варіанти, які стануть хітами осені-2024. Стилісти рекомендують цього осіннього сезону всім жінкам 45+ вибирати багатошарові градуйовані зачіски, які вирішуватимуть одразу кілька завдань. Розповідаємо, які трендові омолоджувальні стрижки будуть на піку популярності восени 2024 року.
Подовжений боб
Завдяки своїй елегантності та практичності ця стрижка не виходить з моди вже кілька років поспіль, адже вона дозволяє кожній жінці почуватися молодою, стильною і досконалою. До того ж подовжений боб чудово бореться з першими ознаками старіння, маскує недоліки та підкреслює красу. Зачіска універсальна, тому підходить до кожного типу обличчя і будь-якої структури волосся. Стрижка виконується в техніці градуювання, завдяки чому створюється ефект легкості та омолодження. Тому такий варіант боба буде ідеальним для жінок, яким трохи за сорок.
"Котяча" стрижка
Це ще один варіант боба з ефектними шарами та м’якими лініями. Стрижка надає навіть дуже тонкому волоссю екстраординарного об’єму, тому підійде власницям слабких пошкоджених локонів. Зачіска підходить для будь-якої довжини волосся, але найкращий вигляд матиме на локонах середньої довжини. Вона також має омолоджувальний ефект і коригує овал обличчя, роблячи вилиці виразнішими. "Котяча" стрижка досконало структурує волосся – неслухняні локони лягатимуть у правильну форму одразу після миття. Вона абсолютно не потребує укладання і довго тримає форму, тому не треба буде відвідувати свого майстра впродовж кількох місяців.
Біксі
Стрижка поєднує в собі ознаки піксі та класичного бобу, матиме ефектний вигляд на короткому волоссі. Така зачіска закриває одразу кілька потреб: маскує вікові зміни на шкірі обличчя, робить волосся густішим та об’ємнішим, забирає непотрібну важкість у нижній частині обличчя. Біксі підійде тим жінкам, які хочуть надати своєму образу елегантної легкості та деякої недбалості. Її можна робити на пряме, хвилясте й кучеряве волосся.
Піксі
Це ще одна топова стрижка, яка тримається на вершині модного олімпу вже кілька років поспіль. Вона є ідеальним вибором для жінок, які хочуть омолодитися і кардинально змінити свій образ. Зачіска надає навіть тонкому волоссю візуальної густоти та об’єму. Її абсолютно не треба укладати, градуйовані пасма лягають у правильну форму одразу після миття. Стрижку можна акцентувати довгим косим чубчиком, що надасть загальному образу неймовірної розкоші та елегантної досконалості.
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