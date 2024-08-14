Ідеальні стрижки для жінок 45+: підкреслюють красу, омолоджують і роблять образ бездоганним

Якщо ви ще не знайшли для себе ідеальну стрижку, варто звернути увагу на чотири трендові варіанти, які стануть хітами осені-2024. Стилісти рекомендують цього осіннього сезону всім жінкам 45+ вибирати багатошарові градуйовані зачіски, які вирішуватимуть одразу кілька завдань. Розповідаємо, які трендові омолоджувальні стрижки будуть на піку популярності восени 2024 року.

Подовжений боб

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Завдяки своїй елегантності та практичності ця стрижка не виходить з моди вже кілька років поспіль, адже вона дозволяє кожній жінці почуватися молодою, стильною і досконалою. До того ж подовжений боб чудово бореться з першими ознаками старіння, маскує недоліки та підкреслює красу. Зачіска універсальна, тому підходить до кожного типу обличчя і будь-якої структури волосся. Стрижка виконується в техніці градуювання, завдяки чому створюється ефект легкості та омолодження. Тому такий варіант боба буде ідеальним для жінок, яким трохи за сорок.

"Котяча" стрижка

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Це ще один варіант боба з ефектними шарами та м’якими лініями. Стрижка надає навіть дуже тонкому волоссю екстраординарного об’єму, тому підійде власницям слабких пошкоджених локонів. Зачіска підходить для будь-якої довжини волосся, але найкращий вигляд матиме на локонах середньої довжини. Вона також має омолоджувальний ефект і коригує овал обличчя, роблячи вилиці виразнішими. "Котяча" стрижка досконало структурує волосся – неслухняні локони лягатимуть у правильну форму одразу після миття. Вона абсолютно не потребує укладання і довго тримає форму, тому не треба буде відвідувати свого майстра впродовж кількох місяців.

Біксі

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: Freepik

Стрижка поєднує в собі ознаки піксі та класичного бобу, матиме ефектний вигляд на короткому волоссі. Така зачіска закриває одразу кілька потреб: маскує вікові зміни на шкірі обличчя, робить волосся густішим та об’ємнішим, забирає непотрібну важкість у нижній частині обличчя. Біксі підійде тим жінкам, які хочуть надати своєму образу елегантної легкості та деякої недбалості. Її можна робити на пряме, хвилясте й кучеряве волосся.

Піксі

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Це ще одна топова стрижка, яка тримається на вершині модного олімпу вже кілька років поспіль. Вона є ідеальним вибором для жінок, які хочуть омолодитися і кардинально змінити свій образ. Зачіска надає навіть тонкому волоссю візуальної густоти та об’єму. Її абсолютно не треба укладати, градуйовані пасма лягають у правильну форму одразу після миття. Стрижку можна акцентувати довгим косим чубчиком, що надасть загальному образу неймовірної розкоші та елегантної досконалості.

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