Ідеальні трендові стрижки для жінок за 60: омолоджують на 10 років, коригують овал обличчя

Стилісти назвали чотири трендові стрижки для літніх жінок, які зроблять будь-яку пані невимовно привабливою. Такі зачіски закривають одразу кілька потреб, пасують абсолютно всім жінкам і не потребують укладання. Розповідаємо, які стрижки для жінок за 60 є найпопулярнішими в усьому світі.

Градуйований боб

Які трендові стрижки для жінок 60+ / Фото: pixabay.com

Це варіант трендової стрижки з градуйованими пасмами, які можуть бути різної довжини. За рахунок техніки градуювання волосся рухається під час ходьби, що надає загальному образу молодості та грайливості. Волосся у такій зачісці абсолютно не потребує укладання, воно лягає у правильну структуру одразу після миття. Стрижку можна робити як на короткі локони, так і на волосся середньої довжини.

Короткий боб з чубчиком

Які трендові стрижки для жінок 60+ / Фото: pixabay.com

Така стрижка підійде для літніх жінок, які не бояться експериментувати з довжиною волосся. Це дуже зручна, проте невимовно елегантна зачіска, яка пасуватиме абсолютно всім пані зрілого віку. За рахунок чубчика боб має омолоджувальний ефект, а також коригує овал обличчя, прибираючи непотрібну важкість у нижній зоні. Ця стрижка також не потребує укладання, достатньо висушити локони феном – і неперевершений образ готовий.

Текстурована піксі

Які трендові стрижки для жінок 60+ / Фото: pixabay.com

Ця стрижка для сміливих та впевнених жінок, які не бояться кардинальних змін у своєму образі й житті. Вона відрізняється від класичної піксі тим, що має рвані кінці за рахунок техніки філірування. Така зачіска надаватиме приголомшливого об’єму навіть дуже тонким та слабким локонам. Щоб зробити загальний аутфіт більш ефектним, можна трохи скуйовдити волосся.

Асиметричний боб

Які трендові стрижки для жінок 60+ / Фото: pixabay.com

Можливо, раніше асиметричний боб робили лише молоді жінки, та наразі – це тренд для пані зрілого віку. А все тому, що зачіска омолоджує, робить вилиці більш виразними і надає волоссю додаткового об’єму. Стрижка універсальна, тому підходить до будь-якого типу обличчя та структури локонів. Така зачіска буде ідеальним вибором для жінок з повним обличчям, адже видовжуватиме його і надаватиме вилицям виразності.

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