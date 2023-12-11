Ідеальний блонд: як прибрати жовтизну волосся в домашніх умовах і чому вона з'являється

Якщо ви хоча б раз висвітлювали волосся, значить точно стикалися з його жовтизною. Рано чи пізно темніші від природи пасма починають "жовкнути", навіть якщо процедуру фарбування ви проводили у майстра в салоні. Як прибрати цю неприємну жовтизну з волосся в домашніх умовах?

Жовтизна на волоссі: чому вона з'являється

Поява жовтизни є досить поширеним явищем, проте це зовсім не норма. Жовтий колір на волоссі з'являється з ряду причин:

Поганий колір — якщо ви вирішили зекономити на поході в салон краси і просто придбали будь-яку фарбу в найближчому супермаркеті, чекайте на біду. В 98% фарба ляже не так, як зображено на упаковці. Навіть якщо достимуватися всіх правил від виробника. Порушення технології фарбування — будь-які зміни в інструкції приведуть до провалу, якщо ви навіть купили дорогу професійну фарбу і вирішили зробити все вдома, чітко прочитайте інструкцію та озбройтесь спеціальними засобами. Темний колір волосся від природи — якщо ви брюнетка, але мрієте про платиновий блонд, необхідно розуміти, що за одну процедуру фарбування у вас точно не вийде це зробити.

Що потрібно, щоб прибрати жовтий колір волосся: правильне фарбування

Як прибрати жовтизну волосся в домашніх умовах / Фото: Pexels

Якщо ви вирішили освітлити темне волосся, потрібно враховувати, що знебарвлювати його необхідно в два етапи: спочатку нанести на локони спеціальний хімічний склад, який практично повністю прибере природній пігмент, а потім правильно затонувати волосся.

Тонують фарбою світлого відтінку. І вже на цьому етапі можна вплинути на те, щоб жовтий колір з'являвся не відразу. Просто обирайте фарбу холодного тонуючого відтінку: фіолетового, рожевого, сірого, блакитного.

Фарбують від потиличної зони, потім обробляють пасма з боків, а вже потім наносять на всі інші локони від коренів до кінців. Важливо не економити на фарбі.

Обов'язково дотримуйтесь всіх інструкцій від виробника, які зазвичай вказані на упаковці. Особливо, якщо це стосується приготування розчину, нанесення, часу витримки та змивання. Щоб пасма профарбувалися рівномірно візьміть кілька гребінців з тонкими частими зубцями. Також не забудьте про спеціальний шампунь для блондинок.

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Якщо через деякий час після фарбування з'явився легкий жовтуватий відтінок, прибрати його можна і без хімічних засобів. За допомогою народних рецептів ви не лише підтримаєте холодний колір, але й наситите волосся вітамінами і корисними речовинами.

Ополіскувач з аспірину

Як прибрати жовтизну з волосся домашніми засобами? Просто спробуйте ацетилсаліцилову кислоту, яка прибере легкий жовтий відтінок. Візьміть одну склянку мінеральної води без газу, розтовчіть 5 пігулок аспірину і розведіть їх. Нанеси на волосся, укутай голову в поліетиленовий пакет і залишіть на 20 хвилин, після чого змийте.

Маска на основі кефіру

Цей продукт можна наносити на локони в чистому виді (лише не забудьте його трішки підігріти) або готувати з нього засоби для виведення жовтизни в домашніх умовах. Для цього змішайте 1 жовток, 2 столові ложки лимонного соку та 200 мл підігрітого кефіру. За бажання можна також додати 1 столову ложку реп'яхової олії (якщо волосся тьмяне) або 1 столову ложку харчової соди (для масних коренів). Нанесіть на всю довжину і залишіть на 30 хвилин. Потім змийте.

Ополіскувач із зеленого чаю

Як прибрати жовтий колір після висвітлювання / Фото: pixabay.com

Перед тим, як мити голову, приготуйте такий ополіскувач. Заваріть в склянці води 1-2 чайні пакетики зеленого чаю, а потім злийте заварку в 1 літр чистої води. Після миття просто промийте пасма цим розчином та висушіть.

Маска з меду

Прогрійте на водяній бані 200 мл рідкого меду, додайте 2 столові ложки будь-якої косметичної олії та 1 чайну ложку лимонного соку. Ретельно розмішайте, нанесіть на пасма та кожен локон зафіксуйте за допомогою фольги. Маску потрібно тримати на волоссі від 1 до 3 годин. Потім змити і промити голову шампунем.

Відвар з ромашки

Регулярно після миття голови прополіскуйте волосся ромашковим відваром. Для цього в 1 літрі окропу заваріть 1 фітопакет лікарської ромашки (можна придбати в аптеці), дайте настоятися 1,5-2 години, а потім можете використовувати.

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Якщо ви фарбували волосся, завивали його чи робили штучне випрямлення менше ніж 2 тижні тому, краще зачекати з висвітленням.

За умови активного фарбування басмою, хною, краще відкласти зміну іміджу до повного відрощення натурального волосся.

Недавно пофарбоване волосся може потребувати процедури змивання перед висвітленням.

Для темного волосся першу процедуру знебарвлення краще робити в салоні.

Використовуйте лише спеціальні засоби для освітленного волосся, які допоможуть прибрати жовтизну.

За блондом потрібно ретельно доглядати: неодмінно додайте до свого регулярного догляду маски на основі олій, вітамінів, корисних речовин.

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