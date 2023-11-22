Ідеальний для свята і в будні: модний зимовий манікюр, що буде на піку популярності 2024

Зимовий френч, мінімалізм чи мармур - цієї зими на піку популярності простота і розкішна досконалість.

Кінець 2023-го ознаменувався новими трендами у світі манікюру. Наразі на піку модного олімпу нігтьового мистецтва зимовий декор з його особливими візерунками. Такий дизайн дещо відрізняється від звичайного манікюру, оскільки тут переважає зимова та новорічна тематика – сніжинки, блискітки і навіть геометрична в’язка. Нейл-майстрині наголошують, що цього сезону будуть в моді зимові пейзажі, олені, пінгвіни та ведмеді.

Але варто робити ставку все ж таки на свої уподобання при виборі дизайну нігтів. Дизайнери і нейл-майстри в один голос переконують, що зараз в моді світлі і темні відтінки, але дизайн повинен бути стриманим. Розповідаємо, який манікюр у трендах цієї зими.

Зимовий френч

Модний зимовий манікюр / Фото: pixabay.com

Сюди можна віднести французький манікюр із традиційною базою і обрамленням будь-якого яскравого кольору на вибір. Альтернативою може стати френч чорного кольору із кристалами, втиркою чи френч-омбре із розсипом блискіток.

Манікюр у стилі мінімалізму

Модний зимовий манікюр / Фото: pixabay.com

Стриманий декор зараз на піку популярності. Такий манікюр буде доречним як у будні, так і на свята. Нескладні прості малюнки геометричних форм чи кілька блискіток стануть чудовим оформленням і зроблять зимовий манікюр напрочуд легким і стильним.

Манікюр "светр"

Модний зимовий манікюр / Фото: pixabay.com

В’язаний манікюр ідеально гратиме у моно-виконанні, також у тандемі з французьким. Сюди ж можна віднести такий тренд як бите скло.

Мармуровий манікюр

Модний зимовий манікюр / Фото: pixabay.com

Такий дизайн на піку моди вже не один сезон поспіль і триматиметься ще досить довго. Він буде ідеальним для новорічної вечірки, відпустки і в робочі будні. Все завдяки його стриманості і яскравим переливам водночас. Такий манікюр можна виконувати з акцентом на кількох пальцях, доповнивши блискітками чи втиркою.

Святковий новорічний манікюр

Модний зимовий манікюр / Фото: pixabay.com

Для такого манікюру ідеально підійде база світлих тонів із додаванням фольги, блискіток і розсипу кількох камінців. Цей декор нігтів пасуватиме як до свят, так і в будні.

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