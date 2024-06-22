Ідеальний гороховий суп: додайте до страви всього лише один інгредієнт за 2 хвилини до кінця варіння

Гороховий суп досить популярна страва серед українців. Він апетитний і непогано насичує. А якщо ви хочете спробувати новий смак давно відомої страви, додайте наприкінці приготування всього лише один важливий інгредієнт.

Основним мінусом горохового супу можна назвати те, що його досить складно і довго готувати. Щоб насолодитися смаком, доведеться повозитися. Хоча з першою ж ложкою страви розумієш, що час витрачався не даремно.

Особливо, якщо за 2 хвилини до закінчення варіання ви додасте до горохового супу один цікавий інгредієнт, який допоможе повністю розкрити смак страви.

Оберіть одну з таких прянощів (або, якщо ви можете назвати себе справжнім гурманом, можете кидати одразу всі три):

куркума;

паприка;

лавровий лист.

А щоб наситити страву літньою свіжістю, можете також додати свіжу зелень. Чудово підійдуть петрушка чи кріп. Ці компоненти також значно покращать смакові якості першої страви.

Цікаво, але кулінари радять солити гороховий суп також аж на цьому етапі приготування, а не раніше. Якщо додати сіль від самого початку, тоді основні інгредієнти супу матимуть погану консистенцію.

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