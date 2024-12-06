Ідеальний маринад для всіх частин курочки: м’ясо буде ніжним, соковитим і з хрусткою скоринкою

Цей маринад підходить для філе, стегенець та крилець — його можна назвати універсальним.

Розповідаємо, як приготувати маринад для всіх частин курки, що підходить як для смаження, так і для запікання — ідеальний варіант для ароматного соковитого м’яса з хрусткою скоринкою.

Як приготувати універсальний маринад для всіх частин курочки

Інгредієнти:

2-3 зубчики часнику;

2 столові ложки оливкової або звичайної олії;

3 столові ложки соєвого соусу;

1 столова ложка гірчиці в зернах;

1 столова ложка меду;

сіль та суміш перців за смаком.

Спосіб приготування. Змішайте соєвий соус, гірчицю, оливкову олію та мед до однорідної консистенції. Вичавіть туди часник, додайте сіль та мелену суміш перців за смаком, все ретельно перемішайте. Цього маринаду вистачить на пів кілограма курячих стегон, крилець або філе. У глибоку миску складіть м’ясо та залийте маринадом, добре перемішайте і залиште на 10 хвилин, щоб замаринувалося. Потім можна смажити або запікати, як зазвичай.

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