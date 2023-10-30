Ідеальний порядок на кухні буде завжди: як підтримувати чистоту, прибираючи раз на місяць

Мабуть, для всіх господинь бездоганний порядок на кухні – це мрія, яку хочеться втілити у життя. Але не завжди можна підтримувати досконалу чистоту, оскільки у цій кімнаті не лише готують. Тут їдять, навчаються, працюють та спілкуються, це те місце, де завжди багато людей. Розповідаємо, що робити, аби на кухні було завжди чисто, а прибирати доводилося лише раз на місяць.

Як прибрати на кухні раз і назавжди: 6 кроків до бездоганної чистоти

Експерт Майк Нортон надав свої рекомендації, як завжди підтримувати порядок на кухні і при цьому прибирати лише раз на місяць.

Зробити генеральне прибирання, звільнивши простір. Якщо ви прийняли рішення зробити кухню ідеально чистою, для початку потрібно добре прибрати кімнату. Але не просто вимити полиці та підлогу, варто прибрати з кухні всі непотрібні предмети. І періодично оглядати простір на предмет зайвих речей, які не використовуються для приготування їжі. Якщо таким чином прибратися на кухні, можна звільнити багато місця.

Якщо ви прийняли рішення зробити кухню ідеально чистою, для початку потрібно добре прибрати кімнату. Але не просто вимити полиці та підлогу, варто прибрати з кухні всі непотрібні предмети. І періодично оглядати простір на предмет зайвих речей, які не використовуються для приготування їжі. Якщо таким чином прибратися на кухні, можна звільнити багато місця. Додаткові полиці у шафах. Простір на кухні потрібно зробити функціональним, тоді вам не доведеться часто прибирати, досить буде лише раз на місяць. Тому однієї-двох кухонних полиць у кухонній шафі буде недостатньо. Якщо ви бажаєте мати ідеальну чистоту, встановіть додаткові, куди ви зможете розкласти всі кухонні предмети, банки та контейнери.

Простір на кухні потрібно зробити функціональним, тоді вам не доведеться часто прибирати, досить буде лише раз на місяць. Тому однієї-двох кухонних полиць у кухонній шафі буде недостатньо. Якщо ви бажаєте мати ідеальну чистоту, встановіть додаткові, куди ви зможете розкласти всі кухонні предмети, банки та контейнери. Використовуйте контейнери, коробки та етикетки. Оптимізація простору на кухні передбачає використання зручних ємностей для продуктів, особливо сипучих. Приберіть усі напівпорожні банки, розкриті пакети та інші упаковки, які захаращують приміщення. Пересипте всі крупи, спеції, сіль та цукор у банки та контейнери, поскладайте їх у кухонні шафи. Тоді ж буде значно простіше насипати крупи чи спеції, аби щось приготувати, нічого не розсипатиметься. І вам не доведеться постійно все прибирати.

Оптимізація простору на кухні передбачає використання зручних ємностей для продуктів, особливо сипучих. Приберіть усі напівпорожні банки, розкриті пакети та інші упаковки, які захаращують приміщення. Пересипте всі крупи, спеції, сіль та цукор у банки та контейнери, поскладайте їх у кухонні шафи. Тоді ж буде значно простіше насипати крупи чи спеції, аби щось приготувати, нічого не розсипатиметься. І вам не доведеться постійно все прибирати. Навести лад у висувних ящиках. Мало хто користується усіма висувними шухлядками, які є у кухонних шафах. Зазвичай там знаходиться купа не завжди потрібних на кухні речей, є багато чого, типу в господарстві все згодиться. А на практиці виходить так, що ці предмети лише займають місце, а ми ними так і не користуємося. Тому експерт Майк Нортон наполягає на тому, щоб кожна господиня негайно позбувалася таких речей і використовувала шухляди за призначенням.

Мало хто користується усіма висувними шухлядками, які є у кухонних шафах. Зазвичай там знаходиться купа не завжди потрібних на кухні речей, є багато чого, типу в господарстві все згодиться. А на практиці виходить так, що ці предмети лише займають місце, а ми ними так і не користуємося. Тому експерт Майк Нортон наполягає на тому, щоб кожна господиня негайно позбувалася таких речей і використовувала шухляди за призначенням. Організувати відкриті полички на стінах. Якщо у шафах недостатньо місця, можна зробити додаткові полиці на стіні, щоб поставити туди кухонні предмети. Аби полиця виглядала органічно та вписувалася в дизайн кухні, варто підібрати матеріал для полиці, який би вписувався в інтер’єр кімнати. Туди можна поставити всі банки та ємності, які стоять на столах і доводиться постійно їх переставляти. Таким чином ви зможете менше часу витрачати на прибирання.

Якщо у шафах недостатньо місця, можна зробити додаткові полиці на стіні, щоб поставити туди кухонні предмети. Аби полиця виглядала органічно та вписувалася в дизайн кухні, варто підібрати матеріал для полиці, який би вписувався в інтер’єр кімнати. Туди можна поставити всі банки та ємності, які стоять на столах і доводиться постійно їх переставляти. Таким чином ви зможете менше часу витрачати на прибирання. Зробити комору. Якщо у квартирі немає комори, можна виділити простір та організувати приміщення, навіть маленьке, куди варто складати всі запаси їжі, коробки та пачки з крупами. У такій коморі можна зберігати купу речей та консервацію. Якщо у вашому домі є можливість організувати такий міні-склад, то варто цим скористатися.

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