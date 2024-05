Ідеальний вік для одруження, який він: що думають вчені та психологи

Багато науковців досліджують, в якому віці найкраще одружуватися, щоб прожити довге і щасливе життя. Думки щодо оптимального віку для одруження інколи розходяться.

Дослідники Тома Гріфітса та Браяна Крістіана спробували вивести найкращий вік для того, щоб одружуватися чи виходити заміж за допомогою математичного алгоритму і виклали результати у книзі Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions. На думку дослідників, найкращий вік для партнера — це 26 років. Вони аргументували свою позицію таким чином.

У своїй книзі автори розповіли, яким чином вони вивели такий вік. А саме за допомогою алгоритму, правила 37%. Правило 37% загалом говорить, що коли потрібно прийняти якесь рішення — перевірити низку варіантів за обмежений проміжок часу — хай то кандидатів на роботу чи потенційних романтичних партнерів, найкращий час для прийняття рішення — це коли ви переглянули 37% цих варіантів. Саме коли, коли переглянуто 37% усіх варіантів, зібрано достатня кількість інформації, щоб прийняти обґрунтоване рішення. І не потрібно витрачати більше часу на перегляд більшої кількості варіантів.

Найчастіше, люди шукають партнера для створення сім'ї у віці від 18 до 40 років. Тобто, якщо ви пройшли 37% цього шляху, в такому випадку це той проміжок часу, коли ви досягли ідеального часу для прийняття рішення. І якщо ви шукаєте кохання у віці від 18 до 40 років, то 37% пройденого шляху становить 26 років, що і є, на думку дослідників ідеальним віком для одруження.

Правило 37% виведено за допомогою логіки математики, тому воно не ідеальне. Це правило передбачає, що у 26 років вже є розуміння того, чого хочуть від партнера, але воно не враховує той факт, що те, що ми шукаємо в наших партнерах, може різко змінюватися в період між 18 і 40 роками.

На думку соціолога Ніколаса. Г. Вулфінгера найкращим віком для одруження, щоб уникнути розлучення, є 28-32 роки. Діапазон не зовсім збігається з попередніми висновками - 28 років ближче до правила 45%. Згідно з дослідженнями Вулфінгера, шанси пари розлучитися збільшуються на 5% щороку після 32 років.

Психотерапевт Лорі Готліб оптимальним віком для укладення шлюбу назвала 25-30 років. Ті, хто одружуються у 25 років, мають на 50% менше шансів на розставання, ніж ті, вступає в шлюб у 20 років. Проблема ранніх шлюбів, на думку Готліб, у тому, що в цьому віці ще немає достатнього досвіду й навичок. У 25 років люди вже краще розуміють, чого хочуть від життя, і можуть рости як пара. За її словами результати досліджень показують, що до 32 років кожен рік шлюбу знижує ймовірність розлучення на 11%., після 32 років шанси на розлучення починають зростати на 5% на рік.

Пояснюється така метаморфоза просто. З віком люди стають впертішими, жорсткішими та менш відкритими у стосунках. У них з'являються інші очікування, відмінні від тих, коли вони були молодшими та гнучкішими. Впливає і негативний досвід через стосунки, що не склалися в минулому, тому будувати нові стає дедалі важче.

Психотерапевтка також зазначила, що дуже багато людей висувають нереальні очікування до партнера. А сходивши на перше побачення і не відчувши "хімії", вони починають пурхати від одного партнера до іншого, позбавляючи себе шансу пізнати людину краще.

Читайте також: