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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Ідеально чиста підлога до 2 тижнів: 3 краплі на відро води — пил і бруд зникнуть, наче й не було

Цей метод миття підходить для будь-якого типу підлогового покриття — плитки, ламінату, паркету чи лінолеуму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим помити підлогу, щоб була чистою два тижні

Чим помити підлогу, щоб була чистою два тижні / © www.freepik.com/free-photo

Підтримувати вдома чистоту важливо не лише з естетичних міркувань, а й для здоров’я мешканців оселі. Але щоденне миття підлоги виснажує, до того ж, вже за 2-3 дні поверхня знову вкривається пилом, з’являються розводи та тьмяний наліт. Однак є простий і бюджетний спосіб, який дозволить надовго зберегти блиск і свіжість підлогового покриття у вашому домі.

Як надовго зберегти підлогу чистою: метод, який працює до двох тижнів

У чому секрет? Додайте у відро з водою для миття підлоги лише 3 краплі ефірної олії чайного дерева — і ефект вас приємно здивує. Ця натуральна олія має потужні антисептичні та протигрибкові властивості, а також легкий аромат, який освіжує приміщення. Завдяки своїм якостям ефірна олія залишає на підлозі тонкий захисний шар, що запобігає повторному осіданню пилу та бруду. Після такого прибирання підлога буде чистою та блискучою до двох тижнів, а в домі пахнутиме легкою свіжістю.

Як правильно мити підлогу:

  • у 5 літрів теплої води додайте 3 краплі ефірної олії чайного дерева;

  • для посилення очищувального ефекту можна ще додати столову ложку оцту;

  • помийте підлогу як зазвичай, без повторного змивання чистою водою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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