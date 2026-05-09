ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
2 хв

Ідеально чисті вікна без розводів: важливий етап, який часто пропускають

Навіть після ретельного миття вікон скло часто виглядає неідеально — залишаються розводи, плями або мутні ділянки. І причина зазвичай не в засобі для миття, а в тому, що пропущено один фінальний, але критично важливий етап.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Як мити вікна, щоб не було розводів

Як мити вікна, щоб не було розводів / © pexels.com

Про це пише Good Housekeeping, а також наголошують експерти з професійного прибирання.

Чому вікна залишаються з розводами навіть після миття

Більшість людей миє вікна за простим сценарієм: нанести засіб, протерти скло — і на цьому зупиняються. Формально поверхня чиста, але на ній залишаються залишки мийного розчину.

Коли вони висихають нерівномірно, з’являються ті самі розводи, які псують вигляд скла.

Саме тому ключ до результату — не тільки миття, а й правильне завершення процесу.

Як мити вікна правильно, щоб вони реально блищали

Щоб отримати прозоре скло без слідів, важлива не лише «хімія», а й послідовність дій:

  1. Почніть не зі скла, а з рами — спочатку приберіть бруд, пил і сміття з рами та підвіконня. Якщо цього не зробити, бруд легко переноситься на скло і зводить результат нанівець.

  2. Приберіть сухий пил зі скла — перед будь-якими засобами пройдіться сухою мікрофіброю. Це дрібний, але важливий крок — він прибирає пил, який часто стає причиною плям і розводів.

  3. Основне миття — нанесіть засіб для скла і протріть поверхню рухами зверху вниз. Це допомагає контролювати стікання рідини та рівномірно очищає поверхню.

  4. Головний секрет ідеального блиску — після миття обов’язково використайте суху мікрофібру та відполіруйте скло.

Саме цей крок прибирає залишки засобу й дає той самий ефект — чисті, прозорі, блискучі вікна без жодних слідів.

Коли мити вікна, щоб не було розводів

Результат сильно залежить від погоди:

  • Похмура погода — ідеальний варіант — без прямого сонця засіб висихає рівномірно, без плям.

  • Комфортна температура +5…+20 °C — у спеку засіб висихає занадто швидко, що провокує розводи.

  • Без сильного вітру — пил миттєво осідає на щойно вимите скло.

  • Без дощу — волога знову залишає сліди та плями.

Як часто мити вікна

Оптимально — двічі на рік:

  • навесні, після зимового сезону

  • восени, перед холодами

Якщо ж вікна виходять на дорогу або місце з підвищеним пилом, їх варто мити частіше — інакше скло швидко втрачає прозорість.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie