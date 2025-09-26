Ідеально розсипчастий рис за хвилини: східна хитрість, що змінить вашу кухню

Як приготувати розсипчастий рис / © unsplash.com

Східні кухарі відкривають простий секрет, який робить цей процес легким і гарантовано успішним.

Головна хитрість полягає не в особливому сорті рису, а в його правильній підготовці. Зерна ретельно промивають у холодній воді до повної прозорості — це дозволяє видалити зайвий крохмаль, який робить рис клейким і злиплим. Після промивання рис замочують на 30–40 хвилин у чистій холодній воді.

Замочування допомагає зернам рівномірно прогріватися під час варіння і зберігати форму. Вони вбирають потрібну кількість води, стають пружними та еластичними.

Для варіння найкраще використовувати товстостінну каструлю з щільною кришкою, що забезпечує рівномірний нагрів. Після замочування співвідношення води і рису має становити приблизно 1:1,5, адже зерна вже встигли ввібрати частину рідини.

Рис доводять до кипіння на сильному вогні, потім вогонь зменшують до мінімуму і варять 12–15 хвилин. Після вимкнення плити кришку не відкривають ще 10–15 хвилин, даючи рису “дійти” на залишковому теплі.

Східні кухарі ніколи не перемішують рис під час приготування, щоб не пошкодити його структуру. Готову страву обережно розпушують виделкою, відокремлюючи зернята легкими рухами.

Цей метод підходить для більшості сортів рису і не потребує спеціальних пристосувань. Дотримання простих правил підготовки і варіння гарантує ідеальний результат щоразу.

Освоївши цю техніку, ви назавжди забудете про злиплий або переварений рис. Східний секрет відкриває нові горизонти у кулінарії і перетворює приготування рису на справжнє задоволення.