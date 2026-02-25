Ідеальний день для висівання розсади огірків: проста формула, щоб овочі дали рекордний урожай

Коли сіяти огірки на розсаду / © pexels.com

Досвідчений садівник та автор YouTube-каналу «Наша дача» наголошує: успіх врожаю залежить не лише від якості насіння, а й від правильного планування термінів висівання.

За його словами, універсальної дати не існує. Проте є проста формула, яка допомагає отримати здорову, міцну розсаду, адаптовану до конкретних умов господаря.

Як визначити оптимальну дату висівання

Дата висівання безпосередньо залежить від того, куди планується висаджування розсади — у відкритий ґрунт чи теплицю. Саме від цього моменту слід відштовхуватися під час розрахунків.

Досвідчений садівник радить застосовувати метод «зворотного відліку»: обчислити дату висівання, відштовхуючись від запланованого терміну висаджування. Важливо враховувати терміни розвитку сіянців, адже для теплиці та відкритого ґрунту вони відрізняються.

Фахівець попереджає: не варто поспішати лише через те, що сусіди вже сіяли. Ранній старт не гарантує кращого врожаю. Значно важливіше орієнтуватися на стан ґрунту, погодні умови та власні можливості догляду за рослинами.

Методи вирощування розсади

Існують два основні способи:

Касети для розсади — цей метод економить місце та субстрат, особливо за масового вирощування. Розсада в касетах готова до пересаджування вже через 14–16 днів, має перший справжнє листя і швидко приживається. Проте затримка пересаджування може призвести до витягування стебла та погіршення якості рослини. Горщики до пів літра — популярний у домашніх господарствах метод. Сіянці ростуть 25–30 днів, до моменту висаджування мають товсте стебло, 5–6 великих листків і навіть перші зав’язі. Така розсада швидше плодоносить, але потребує більше простору та уваги на підвіконні чи у теплиці.

Експерт радить орієнтуватися на дату висаджування у ґрунт:

Для відкритого ґрунту в середині травня касетний метод передбачає висівання на початку травня.

Метод із горщиками краще починати наприкінці квітня.

Кімнатні сорти огірків можна сіяти вже наприкінці лютого, але лише за наявності додаткового освітлення та тепла.

Передчасне висівання без відповідних умов може погіршити якість розсади і призвести до втрати врожаю.