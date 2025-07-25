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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
1 хв

Ідеальний маринад для консервації огірків: скільки треба цукру, солі й оцту, щоб вийшли хрусткими

Хрусткі, ароматні та неймовірно смачні мариновані огірочки виходять лише тоді, коли господиня точно знає пропорції інгредієнтів для маринаду. Адже саме він впливає на смак, текстуру й термін зберігання консервованих овочів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що робити, щоб консервовані огірки були хрусткими

Що робити, щоб консервовані огірки були хрусткими / © www.freepik.com/free-photo

Як приготувати ідеальний маринад для консервації огірків, щоб овочі вийшли ароматними, хрусткими та смачними.

Які основні інгредієнти ідеального маринаду для огірків на 1 літр води

  • Сіль — столова ложка без гірки.

  • Цукор — півтори столові ложки.

  • Оцет 9% — столова ложка.

  • Лавровий лист — 2 штуки.

  • Перець горошком — 4 горошини.

  • Часник, кріп, листя хрону чи вишні.

Що робити, щоб консервовані огірки були хрусткими

  1. Огірки повинні бути свіжими.

  2. Перед консервуванням замочіть огірки у холодній воді на 3–4 години, це допоможе їм зберегти щільність.

  3. Стерилізація банок і кришок — це обов’язкова умова для тривалого зберігання.

  4. Не перевищуйте кількість оцту, надмірна кислотність розсолу може зробити огірки м’якими.

  5. Обов’язково додавайте листя вишні, дубу чи хрону, воно має дубильні речовини, тому огірки будуть хрусткими навіть після тривалого зберігання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
243
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