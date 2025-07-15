Ідеальний маринад для консервації помідорів, огірків, перцю, кабачків: як правильно приготувати

Рецепт універсального маринаду для консервації усіх овочів / © www.freepik.com/free-photo

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Якщо не хочете мати клопоту із приготуванням маринадів для різних овочів, цей рецепт стане у нагоді. Він однаково добре підходить для огірків, томатів, перцю, кабачків, моркви та навіть овочевих міксів. Такий універсальний маринад поєднує оптимальний баланс кислого, солоного та пряного, а овочі збережуть свій природний смак і стануть в рази смачнішими. Про це пише ресурс VSN.

Як приготувати універсальний маринад для помідорів, огірків, кабачків та перцю

Інгредієнти на літр маринаду, вистачить на 2–3 літрові банки:

вода — 1 л;

сіль (не йодована) — 2 ст. л. з невеликою гіркою;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9% — 100 мл;

перець чорний горошком — 5–7 шт.;

перець духмяний — 3–4 шт.;

лавровий лист — 2–3 шт.;

часник — 2–3 зубчики (за бажанням);

насіння гірчиці чи сухий кріп — 0,5 ч. л.

Підготовка овочів.

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Огірки замочіть у холодній воді на 2–4 години для хрумкості.

Помідори треба вибирати щільні, невеликого розміру, без тріщин.

Кабачки, моркву й перець наріжте кільцями.

Цвітну капусту поділіть на суцвіття, проваріть у солоній воді 2–3 хвилини.

Після підготовки ретельно промийте овочі та дайте їм обсохнути.

Як консервувати.

Стерилізуйте банки та кришки. На дно кожної банки покладіть спеції, часник і зелень — кріп, листя вишні чи смородини. Щільно укладіть овочі. Залийте окропом, накрийте кришками й залиште на 10–15 хвилин. Злийте воду й підготуйте маринад: закипʼятіть воду, додайте сіль, цукор і спеції, а після закипання — оцет. Гарячим маринадом залийте овочі в банках. Закатайте або закрутіть стерильними кришками. Переверніть банки догори дном, утепліть і залиште до повного охолодження.