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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
2 хв

Ідеальний маринад для консервації помідорів, огірків, перцю, кабачків: як правильно приготувати

Консервація з таким універсальним маринадом завжди смачна, овочі зберігають апетитний вигляд, хрумку текстуру і збалансований смак.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Рецепт універсального маринаду для консервації усіх овочів

Рецепт універсального маринаду для консервації усіх овочів / © www.freepik.com/free-photo

Якщо не хочете мати клопоту із приготуванням маринадів для різних овочів, цей рецепт стане у нагоді. Він однаково добре підходить для огірків, томатів, перцю, кабачків, моркви та навіть овочевих міксів. Такий універсальний маринад поєднує оптимальний баланс кислого, солоного та пряного, а овочі збережуть свій природний смак і стануть в рази смачнішими. Про це пише ресурс VSN.

Як приготувати універсальний маринад для помідорів, огірків, кабачків та перцю

Інгредієнти на літр маринаду, вистачить на 2–3 літрові банки:

  • вода — 1 л;

  • сіль (не йодована) — 2 ст. л. з невеликою гіркою;

  • цукор — 4 ст. л.;

  • оцет 9% — 100 мл;

  • перець чорний горошком — 5–7 шт.;

  • перець духмяний — 3–4 шт.;

  • лавровий лист — 2–3 шт.;

  • часник — 2–3 зубчики (за бажанням);

  • насіння гірчиці чи сухий кріп — 0,5 ч. л.

Підготовка овочів.

  • Огірки замочіть у холодній воді на 2–4 години для хрумкості.

  • Помідори треба вибирати щільні, невеликого розміру, без тріщин.

  • Кабачки, моркву й перець наріжте кільцями.

  • Цвітну капусту поділіть на суцвіття, проваріть у солоній воді 2–3 хвилини.

  • Після підготовки ретельно промийте овочі та дайте їм обсохнути.

Як консервувати.

  1. Стерилізуйте банки та кришки.

  2. На дно кожної банки покладіть спеції, часник і зелень — кріп, листя вишні чи смородини.

  3. Щільно укладіть овочі.

  4. Залийте окропом, накрийте кришками й залиште на 10–15 хвилин.

  5. Злийте воду й підготуйте маринад: закипʼятіть воду, додайте сіль, цукор і спеції, а після закипання — оцет.

  6. Гарячим маринадом залийте овочі в банках.

  7. Закатайте або закрутіть стерильними кришками. Переверніть банки догори дном, утепліть і залиште до повного охолодження.

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Дата публікації
Кількість переглядів
209
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