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Ідеальний маринад для консервації помідорів, огірків, перцю, кабачків: як правильно приготувати
Консервація з таким універсальним маринадом завжди смачна, овочі зберігають апетитний вигляд, хрумку текстуру і збалансований смак.
Якщо не хочете мати клопоту із приготуванням маринадів для різних овочів, цей рецепт стане у нагоді. Він однаково добре підходить для огірків, томатів, перцю, кабачків, моркви та навіть овочевих міксів. Такий універсальний маринад поєднує оптимальний баланс кислого, солоного та пряного, а овочі збережуть свій природний смак і стануть в рази смачнішими. Про це пише ресурс VSN.
Як приготувати універсальний маринад для помідорів, огірків, кабачків та перцю
Інгредієнти на літр маринаду, вистачить на 2–3 літрові банки:
вода — 1 л;
сіль (не йодована) — 2 ст. л. з невеликою гіркою;
цукор — 4 ст. л.;
оцет 9% — 100 мл;
перець чорний горошком — 5–7 шт.;
перець духмяний — 3–4 шт.;
лавровий лист — 2–3 шт.;
часник — 2–3 зубчики (за бажанням);
насіння гірчиці чи сухий кріп — 0,5 ч. л.
Підготовка овочів.
Огірки замочіть у холодній воді на 2–4 години для хрумкості.
Помідори треба вибирати щільні, невеликого розміру, без тріщин.
Кабачки, моркву й перець наріжте кільцями.
Цвітну капусту поділіть на суцвіття, проваріть у солоній воді 2–3 хвилини.
Після підготовки ретельно промийте овочі та дайте їм обсохнути.
Як консервувати.
Стерилізуйте банки та кришки.
На дно кожної банки покладіть спеції, часник і зелень — кріп, листя вишні чи смородини.
Щільно укладіть овочі.
Залийте окропом, накрийте кришками й залиште на 10–15 хвилин.
Злийте воду й підготуйте маринад: закипʼятіть воду, додайте сіль, цукор і спеції, а після закипання — оцет.
Гарячим маринадом залийте овочі в банках.
Закатайте або закрутіть стерильними кришками. Переверніть банки догори дном, утепліть і залиште до повного охолодження.