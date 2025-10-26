- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 265
- Час на прочитання
- 2 хв
Ідеальний осінній десерт: рецепт яблучного пляцка, що підкорить з першого шматочка
Пляцок готується швидко і виходить неймовірно ніжним і смачним.
Якщо ви шукаєте солодкий рецепт, який поєднує легкість безе, ніжність крему та аромат запечених яблук — цей пляцок саме для вас. “Яблука під снігом” - ніжний десерт, який буквально тане в роті.
ТСН.ua підготував рецепт яблучного пляцка “Яблука під снігом” від кулінарки Альони Карпюк.
Інгредієнти для коржів
225 г борошна
125 г вершкового масла
100 г цукру
2 жовтки
5 г розпушувача
ванілін на кінчику ножа
Інгредієнти для покриття
2 білки
4 ст. л. цукру
мигдальні пелюстки
щіпка солі
Інгредієнти для яблучного прошарку:
2 яблука
2–3 ст. л. цукру
1 ст. л. лимонного соку
Інгредієнти для крему
250 г вершкового сиру (або маскарпоне)
250 мл жирних вершків для збивання
1 ст. л. цукрової пудри
Приготування
Готуємо тісто:
Жовтки збиваємо з цукром до білого кольору. Додаємо м’яке масло, ванілін та все добре перемішуємо.
Додаємо борошно з розпушувачем. Швидко замісіть тісто. Вона вийде трохи липким.
Загорніть тісто у плівку. Залиште на 30 хв у холодильнику.
Формуємо коржі:
Тісто слід розділити на 4 частини. Розкачати кожну у коло 18 см. Наколіть виделкою.
Робимо білкову масу:
Білки збити з дрібкою солі до стійкої піни.
¼ білкової маси викласти на один корж, посипати 3 ст. л. цукру та мигдальними пелюстками.
Випікання:
Випікаємо корді за температури 180°C до світло-коричневого кольору.
Яблучна начинка:
Яблука почистіть та наріжтн дрібними кубиками. Додати цукор і лимонний сік.
Тушкуйте яблука під кришкою 15–20 хв. Дайте холонути.
Готуємо крем:
Вершковий сир (або маскарпоне) збийте з вершками та цукровою пудрою до пишної маси.
Збираємо пляцок
На блюдо поставити кільце від форми. Викладіть 1-й корж, зверху ⅓ яблучного пюре, потім ⅓ крему.
Повторіть ще два рази.
Верхній корж з білком і мигдалем кремом не покривати.
Дайте просочитися кілька годин. Присипати пудрою.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом яблучної шарлотки, яку готують цієї осені.