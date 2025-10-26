ТСН у соціальних мережах

Ідеальний осінній десерт: рецепт яблучного пляцка, що підкорить з першого шматочка

Пляцок готується швидко і виходить неймовірно ніжним і смачним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яблука.

Яблука. / © pixabay.com

Якщо ви шукаєте солодкий рецепт, який поєднує легкість безе, ніжність крему та аромат запечених яблук — цей пляцок саме для вас. “Яблука під снігом” - ніжний десерт, який буквально тане в роті.

ТСН.ua підготував рецепт яблучного пляцка “Яблука під снігом” від кулінарки Альони Карпюк.

Інгредієнти для коржів

  • 225 г борошна

  • 125 г вершкового масла

  • 100 г цукру

  • 2 жовтки

  • 5 г розпушувача

  • ванілін на кінчику ножа

Інгредієнти для покриття

  • 2 білки

  • 4 ст. л. цукру

  • мигдальні пелюстки

  • щіпка солі

Інгредієнти для яблучного прошарку:

  • 2 яблука

  • 2–3 ст. л. цукру

  • 1 ст. л. лимонного соку

Інгредієнти для крему

  • 250 г вершкового сиру (або маскарпоне)

  • 250 мл жирних вершків для збивання

  • 1 ст. л. цукрової пудри

Приготування

Готуємо тісто:

  1. Жовтки збиваємо з цукром до білого кольору. Додаємо м’яке масло, ванілін та все добре перемішуємо.

  2. Додаємо борошно з розпушувачем. Швидко замісіть тісто. Вона вийде трохи липким.

  3. Загорніть тісто у плівку. Залиште на 30 хв у холодильнику.

Формуємо коржі:

  1. Тісто слід розділити на 4 частини. Розкачати кожну у коло 18 см. Наколіть виделкою.

Робимо білкову масу:

  1. Білки збити з дрібкою солі до стійкої піни.

  2. ¼ білкової маси викласти на один корж, посипати 3 ст. л. цукру та мигдальними пелюстками.

Випікання:

Випікаємо корді за температури 180°C до світло-коричневого кольору.

Яблучна начинка:

  1. Яблука почистіть та наріжтн дрібними кубиками. Додати цукор і лимонний сік.

  2. Тушкуйте яблука під кришкою 15–20 хв. Дайте холонути.

Готуємо крем:

  1. Вершковий сир (або маскарпоне) збийте з вершками та цукровою пудрою до пишної маси.

Збираємо пляцок

  1. На блюдо поставити кільце від форми. Викладіть 1-й корж, зверху ⅓ яблучного пюре, потім ⅓ крему.

  2. Повторіть ще два рази.

  3. Верхній корж з білком і мигдалем кремом не покривати.

  4. Дайте просочитися кілька годин. Присипати пудрою.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом яблучної шарлотки, яку готують цієї осені.

Наступна публікація

