Ідеальний святковий торт: як обрати найкращий варіант для дня народження (фото)
Експерти діляться секретами приготування святкових тортів — від класичного бісквіта до креативних варіантів.
Що робить торт на день народження справді ідеальним? Відповідь проста: усе залежить від того, для кого він призначений.
«Моя мама якось зробила торт із мінірулетів, які мали вигляд як коти з очима та полуничними "хвостами"», — розповідає кулінарна експертка Нікола Лемб, авторка книги Sift, пише The Guardian.
За її словами, головна ідея святкового торта має відповідати смакам і вподобанням іменинника.
«Це може бути навіть лазанья. Я зовсім не категорична щодо того, у що ставити свічки», — каже кондитерка.
Втім, деякі варіанти залишаються безпрограшними. Наприклад, класичний вікторіанський бісквіт.
«Я не думаю, що комусь не сподобається пухкий ванільний бісквіт із джемом і вершками», — каже Лемб.
Як швидко і без зусиль спекти святковий торт: лайфгак від кондитерки
Щоб спростити приготування і нагодувати багато гостей, вона радить випікати корж у формі для брауні, а зверху викласти збиті вершки з маскарпоне та додати джем або крем.
Авторка книги Will This Make You Happy? Таня Буш пропонує інший варіант — шоколадно-кокосовий торт.
«Ніжний оливковий бісквіт із насиченим шоколадом, кокосовим кремом і вершковим сирним кремом — це справжнє святкове поєднання», — розповідає вона.
Важливий елемент такого торта — шари та текстура: обсмажені кокосові пластівці додають і хруст, і декоративність.
Кондитер Едд Кімбер, автор Chocolate Baking, також робить ставку на шоколадні торти. Для справжніх поціновувачів він покриває їх ганашем, а для інших — використовує ніжний масляний крем на основі меренги. Він наголошує на важливості рівних коржів і радить прості трюки: знизити температуру випікання, використовувати глибші форми або спеціальні стрічки для рівномірного пропікання.
Нікола Лемб зізнається, що сама на день народження хотіла б лимонний дрізл-кейк.
«Це дуже простий, але радісний бісквіт, а глазур — це вже декор», — каже вона.
Щоб посилити смак, автор кулінарної книги The Science of Baking Метт Адлард радить розтирати лимонну цедру з цукром і додавати трохи екстракту лимона.
Проте, за словами Ніколи, іноді головне — не ідеальність, а креатив.
«Є щось особливо радісне у тематичних тортах, бо вони змушують людей усміхатися», — підсумовує Лемб.
Нагадаємо, раніше йшлося про вафельний торт із крабовими паличками та плавленим сиром. Саме цей рецепт швидко стає популярним в Мережі.