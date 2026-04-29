ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
2 хв

Ідеальний святковий торт: як обрати найкращий варіант для дня народження (фото)

Експерти діляться секретами приготування святкових тортів — від класичного бісквіта до креативних варіантів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Ідеальний святковий торт: як обрати найкращий варіант для дня народження (фото)

Святкові торти, які точно вразять гостей / © Фото з відкритих джерел

Що робить торт на день народження справді ідеальним? Відповідь проста: усе залежить від того, для кого він призначений.

«Моя мама якось зробила торт із мінірулетів, які мали вигляд як коти з очима та полуничними "хвостами"», — розповідає кулінарна експертка Нікола Лемб, авторка книги Sift, пише The Guardian.

За її словами, головна ідея святкового торта має відповідати смакам і вподобанням іменинника.

«Це може бути навіть лазанья. Я зовсім не категорична щодо того, у що ставити свічки», — каже кондитерка.

Київський торт / © YouTube

Київський торт / © YouTube

Втім, деякі варіанти залишаються безпрограшними. Наприклад, класичний вікторіанський бісквіт.

«Я не думаю, що комусь не сподобається пухкий ванільний бісквіт із джемом і вершками», — каже Лемб.

Як швидко і без зусиль спекти святковий торт: лайфгак від кондитерки

Щоб спростити приготування і нагодувати багато гостей, вона радить випікати корж у формі для брауні, а зверху викласти збиті вершки з маскарпоне та додати джем або крем.

Торт брауні може стати складником великого святкового торту / © foodnetwork.com

Торт брауні може стати складником великого святкового торту / © foodnetwork.com

Авторка книги Will This Make You Happy? Таня Буш пропонує інший варіант — шоколадно-кокосовий торт.

«Ніжний оливковий бісквіт із насиченим шоколадом, кокосовим кремом і вершковим сирним кремом — це справжнє святкове поєднання», — розповідає вона.

Кокосові цукерки - гарний спосіб прикрасити випічку / © juliya_levicka/ТСН.Блоги

Кокосові цукерки - гарний спосіб прикрасити випічку / © juliya_levicka/ТСН.Блоги

Важливий елемент такого торта — шари та текстура: обсмажені кокосові пластівці додають і хруст, і декоративність.

Кондитер Едд Кімбер, автор Chocolate Baking, також робить ставку на шоколадні торти. Для справжніх поціновувачів він покриває їх ганашем, а для інших — використовує ніжний масляний крем на основі меренги. Він наголошує на важливості рівних коржів і радить прості трюки: знизити температуру випікання, використовувати глибші форми або спеціальні стрічки для рівномірного пропікання.

Торт до дня народження / © Credits

Торт до дня народження / © Credits

Нікола Лемб зізнається, що сама на день народження хотіла б лимонний дрізл-кейк.

«Це дуже простий, але радісний бісквіт, а глазур — це вже декор», — каже вона.

Щоб посилити смак, автор кулінарної книги The Science of Baking Метт Адлард радить розтирати лимонну цедру з цукром і додавати трохи екстракту лимона.

Проте, за словами Ніколи, іноді головне — не ідеальність, а креатив.

Тематичний торт / © Credits

Тематичний торт / © Credits

«Є щось особливо радісне у тематичних тортах, бо вони змушують людей усміхатися», — підсумовує Лемб.

Нагадаємо, раніше йшлося про вафельний торт із крабовими паличками та плавленим сиром. Саме цей рецепт швидко стає популярним в Мережі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie