Ідеальний святковий торт: як обрати найкращий варіант для дня народження (фото)

Святкові торти, які точно вразять гостей

Що робить торт на день народження справді ідеальним? Відповідь проста: усе залежить від того, для кого він призначений.

«Моя мама якось зробила торт із мінірулетів, які мали вигляд як коти з очима та полуничними "хвостами"», — розповідає кулінарна експертка Нікола Лемб, авторка книги Sift, пише The Guardian.

За її словами, головна ідея святкового торта має відповідати смакам і вподобанням іменинника.

«Це може бути навіть лазанья. Я зовсім не категорична щодо того, у що ставити свічки», — каже кондитерка.

Київський торт

Втім, деякі варіанти залишаються безпрограшними. Наприклад, класичний вікторіанський бісквіт.

«Я не думаю, що комусь не сподобається пухкий ванільний бісквіт із джемом і вершками», — каже Лемб.

Як швидко і без зусиль спекти святковий торт: лайфгак від кондитерки

Щоб спростити приготування і нагодувати багато гостей, вона радить випікати корж у формі для брауні, а зверху викласти збиті вершки з маскарпоне та додати джем або крем.

Торт брауні може стати складником великого святкового торту / © foodnetwork.com

Авторка книги Will This Make You Happy? Таня Буш пропонує інший варіант — шоколадно-кокосовий торт.

«Ніжний оливковий бісквіт із насиченим шоколадом, кокосовим кремом і вершковим сирним кремом — це справжнє святкове поєднання», — розповідає вона.

Кокосові цукерки - гарний спосіб прикрасити випічку

Важливий елемент такого торта — шари та текстура: обсмажені кокосові пластівці додають і хруст, і декоративність.

Кондитер Едд Кімбер, автор Chocolate Baking, також робить ставку на шоколадні торти. Для справжніх поціновувачів він покриває їх ганашем, а для інших — використовує ніжний масляний крем на основі меренги. Він наголошує на важливості рівних коржів і радить прості трюки: знизити температуру випікання, використовувати глибші форми або спеціальні стрічки для рівномірного пропікання.

Торт до дня народження

Нікола Лемб зізнається, що сама на день народження хотіла б лимонний дрізл-кейк.

«Це дуже простий, але радісний бісквіт, а глазур — це вже декор», — каже вона.

Щоб посилити смак, автор кулінарної книги The Science of Baking Метт Адлард радить розтирати лимонну цедру з цукром і додавати трохи екстракту лимона.

Проте, за словами Ніколи, іноді головне — не ідеальність, а креатив.

Тематичний торт

«Є щось особливо радісне у тематичних тортах, бо вони змушують людей усміхатися», — підсумовує Лемб.

