Замінює і ванну, і душову кабіну: чому все більше людей обирають цей варіант для санвузла

Ванна / фото ілюстративне / © Credits

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Сучасний ремонт ванної кімнати вимагає поєднання естетики, зручності, безпеки та практичного розподілу площі.

Чудовим вибором для вирішення цих завдань є сидячі ванни, повідомляє угорське видання NLC.

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На відміну від стандартних великогабаритних моделей, такі вироби вирізняються меншими розмірами та мають вбудоване сидіння. Це дозволяє здійснювати гігієнічні процедури без зайвої напруги й необхідності довго стояти, що особливо важливо для літніх людей, осіб із порушенням координації чи власників малогабаритного житла.

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Ключовою перевагою сидячих ванн вважається їхня компактність. Якщо звичайна ванна займає більшу частину кімнати, то малогабаритна конструкція легко поміститься навіть у дуже обмеженому просторі.

Можливість купатися в положенні сидячи значно спрощує щоденний догляд для людей із обмеженою рухливістю та знімає фізичне навантаження. До того ж чимало сучасних моделей додатково обладнані душовими лійками, що робить їх універсальними та дає змогу вибирати між повноцінним купанням і швидким прийомом душу.

Чому такі ванни можуть бути більш безпечними для літніх людей

Сидячі ванни є чудовим рішенням для тих, кому важко пересуватися, адже вони роблять гігієнічні процедури значно простішими та зручнішими. Чимало таких моделей мають спеціальні герметичні дверцята та низький поріг, тому людині більше не треба високо піднімати ногу, щоб переступити через високий борт.

Виробники також дбають про захист від травм: всередині встановлюють зручні сидіння, міцні поручні та роблять дно нековзким. Все це допомагає втримати рівновагу й істотно зменшує ризик випадково впасти на слизькій поверхні.

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Водночас варто пам’ятати, що навіть найбезпечніша сантехніка не гарантує повного захисту від травмування. Купуючи таку ванну, важливо ретельно перевірити її стійкість, оцінити, наскільки зручно в неї заходити та виходити, а також переконатися, що поручні розташовані на комфортній висоті.

Чи допоможе сидяча ванна заощадити воду

Використання сидячої ванни часто допомагає зменшити споживання води, адже через менші габарити її чаша потребує меншого об’єму, ніж стандартна модель. Втім, підсумкова економія завжди буде залежати від параметрів конкретного виробу та того, наскільки повно його наповнюють.

Наявність душового гарнітуру в багатьох моделях робить їх універсальними, дозволяючи чергувати тривале відпочинкове купання зі швидким миттям під душем.

Водночас варто враховувати, що невеликий розмір сантехніки не гарантує дешевого монтажу. Підсумкові витрати на встановлення визначаються складністю самої конструкції, станом сантехнічних трубок і необхідністю підлаштовувати приміщення під нове обладнання.

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Які недоліки встановлення сидячої ванни

Попри численні плюси, ванни такого типу влаштують далеко не кожного господарника.

Через обмежені габарити в такій чаші не вдасться лягти та витягнутися на повний зріст, як у традиційній ванні. Крім того, використання варіантів із герметичними дверцятами має свою специфіку: людині необхідно спершу зайти всередину, щільно зачинити двері й чекати набір води, а після купання — повністю спустити воду й лише тоді виходити, щоб не залити підлогу.

Також власникам доведеться постійно стежити за станом гумових ущільнювачів, аби запобігти протіканню. Перед покупкою та монтажем обов’язково треба провести точні заміри приміщення та оцінити, чи підходять наявні комунікації під таку конструкцію.

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