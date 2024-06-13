Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович - як правильно по батькові за новим правописом, ви будете здивовані

Український мовознавець пояснив як правильно буде по батькові - Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович

У свідоцтві про народження або в паспорті багатьох українців не правильно записано по батькові. Зокрема йдеться про "ІгорЕвич".

Згідно з новим українським правописом, перехід до якого триває, в написанні як імен, так і по батькові відбулися зміни.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко запропонував пройти невеличкий тест та вибрати правильний варіант по батькові від імені Ігор. Як правильно написати "Ігорович", "Ігоревич" чи "Ігорьович".

Правильна відповідь вас здивує, зазначає мовознавець, — це "Ігорьович".

Так само не правильно казати "Ігоре, Ігору, Ігора" . Жодної варіантності, потрібно казати та писати тільки "Ігорю, Ігоря, Ігорьович".

Згідно з чинним Українським правописом чоловічі імена Ігор та Лазар є іменниками чоловічого роду, які належать до м'якої групи ІІ відміни. Тому відмінюються вони так само як цар, кобзар, лікар. А значить, правильно писати не Ігора, а Ігоря (як Василя), не Ігору, а Ігорю (як Василю).А по батькові слід писати м'який знак, як у "Васильович", "Ігорьович, Лазарьович", пояснюють експерти.

"Так-так, дорогі паспортисти та паспортистки, з 2019 року ви повинні писати в документах Ігорьович і Лазарьович", - підкреслив Авраменко.

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