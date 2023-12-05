Ікона стилю: ось як потрібно носити джинси цієї зими, щоб мати модний вигляд

Розповідаємо, яке взуття носити з джинсами взимку, а також який одяг краще підбирати для стильних образів.

Стильні, функціональні та практичні — саме такими є джинси, незалежно від віянь моди. Недаремно стилісти стверджують, що кожна дівчина повинна мати щонайменше кілька пар на будь-який смак: бойфренди, скіні, класичні прямі. Як носити джинси взимку, щоб було модно і тепло?

Яке взуття носити під джинси взимку

Почнемо саме із взуття, адже з ним у більшості з'являються проблеми. Цього зимового сезону найстильнішим поєднанням вважається джинси з ботфортами. При цьому вибирайте максимально обтягуючі та вузькі штани. Чоботи можете підбирати такого ж силуету, адже і "панчохи", і більш вільні моделі будуть мати модний вигляд.

Якщо у вашому гардеробі є незмінна класика (прямі джинси), їх стилісти рекомендують поєднувати з ботильонами або черевиками. Важливо звернути увагу на один маленький нюанс: щоб створити ефектний образ, оберіть джинси з необробленими краями штанин. Вони цієї зими вважаються дуже актуальними.

Теплий верх і джинси

Що носити взимку під джинси / Фото: Pexels

Зимовий "верх" завжди повинен бути затишним. А цьогоріч стилісти ще й радять звернути увагу на об'ємні моделі. Однак потрібно врахувати один важливий момент: чим масивніше і об'ємніше верх, тим вужчими повинні бути джинси. Для зимового сезону краще обирати джинси з високою талією. В такі моделі набагато простіше заправити светр, джемпер чи сорочку.

Що носити взимку під джинси: верхній одяг

Джинси мають модний вигляд практично з будь-яким верхнім одягом. Найкраще тут орієнтуватися на загальну стилістику вашого образу та колір. Наприклад, з джинсами бойфрендами можна одягнути класичне пальто нейтрального відтінку і черевики в чоловічому стилі. А якщо джинси мають прямий крій, то їх можете сміливо поєднувати з актуальним цього сезону укороченим пуховиком.

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