Імбир можна виростити вдома: покрокова інструкція для початківців
Для вирощування імбиру вдома, найкраще садити його у січні, використовуючи органічний корінь, і підтримувати температуру на рівні 20 — 30 градусів Цельсія.
Свіжий імбир можна знайти практично в кожному продуктовому магазині. Однак мало хтознає, що його можна успішно вирощувати в домашніх умовах.
Як це правильно зробити — читайте далі.
Для посадки відбирають свіжі кореневища без пошкоджень і цвілі. Найкраще, якщо на гілках будуть видні очі, з яких будуть рости пагони. Підібране таким чином кореневище значно підвищує шанси здорового росту рослини.
Серед багатьох його видів можна виділити: імбир лимонний, імбир японський, імбир лікарський, імбир жовтий, імбир малайський.
Імбир вимагає високих температур, бажано близько 22−25 градусів за Цельсієм. Також необхідно забезпечити відносно високу вологість повітря. Для цього горщики можна поставити на піддони з вологим керамзитом або скористатися зволожувачем повітря. Необхідно стежити за тим, щоб грунт, в якому росте імбир, був постійно вологим — сухості він не терпить.
Найкращий час для його посадки — початок січня — саме проростання часто займає 6−8 тижнів.
Висаджувати кореневища імбиру можна і ранньою весною — в лютому або на початку березня — за умови, що горщик перебуватиме в світлому місці, в приміщенні з постійною температурою 22−24 градуси.