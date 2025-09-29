Імбир можна виростити вдома: покрокова інструкція для початківців

Імбир / © Pixabay

Реклама

Свіжий імбир можна знайти практично в кожному продуктовому магазині. Однак мало хтознає, що його можна успішно вирощувати в домашніх умовах.

Як це правильно зробити — читайте далі.

Для посадки відбирають свіжі кореневища без пошкоджень і цвілі. Найкраще, якщо на гілках будуть видні очі, з яких будуть рости пагони. Підібране таким чином кореневище значно підвищує шанси здорового росту рослини.

Реклама

Серед багатьох його видів можна виділити: імбир лимонний, імбир японський, імбир лікарський, імбир жовтий, імбир малайський.

Імбир вимагає високих температур, бажано близько 22−25 градусів за Цельсієм. Також необхідно забезпечити відносно високу вологість повітря. Для цього горщики можна поставити на піддони з вологим керамзитом або скористатися зволожувачем повітря. Необхідно стежити за тим, щоб грунт, в якому росте імбир, був постійно вологим — сухості він не терпить.

Найкращий час для його посадки — початок січня — саме проростання часто займає 6−8 тижнів.

Висаджувати кореневища імбиру можна і ранньою весною — в лютому або на початку березня — за умови, що горщик перебуватиме в світлому місці, в приміщенні з постійною температурою 22−24 градуси.