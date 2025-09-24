Імена-обереги: 7 жіночих імен, які захищають власниць від бід та притягують добро

Дівчина / © unsplash.com

Реклама

З давніх-давен імені людини надавали особливого значення, вважаючи, що воно несе потужну енергетику, яка може впливати на долю. Деякі жіночі імена досі вважаються справжніми оберегами, що захищають своїх власниць від бід, зла і притягують успіх та добробут.

Про це пише РБК-Україна.

Сім імен із захисною силою

Експерти назвали сім жіночих імен, які володіють особливою захисною силою та наділяють своїх власниць унікальними якостями:

Реклама

Олександра. Це ім’я дарує відвагу та внутрішню силу. Власниці Олександри вміють поєднувати м’якість із рішучістю, що допомагає їм впевнено досягати поставлених цілей.

Варвара. Жінки з цим ім’ям вирізняються незалежністю та сміливістю. Вони мають вільний дух та часто дивують нестандартним поглядом на світ.

Ольга. Ім’я, що асоціюється з величною княгинею Київської Русі. Жінки-Ольги дуже мудрі, вміють стратегічно мислити та часто стають надійною опорою для оточення.

Дар’я. Це ім’я випромінює тепло й доброзичливість. Воно наділяє власниць товариськістю, елегантністю та сильною інтуїцією, оберігаючи їх від негараздів.

Реклама

Євгенія. Такі жінки є благородними та доброзичливими. Вони часто займаються соціальною діяльністю та надихають, за що доля щедро винагороджує їх.

Зоряна. Власниці цього імені мають особливий зв’язок із небесними силами. Здавна вони вважалися обраними та перебувають під особливим захистом від бід і зла.

Мирослава. Ім’я-оберіг від конфліктів. Його власниці дуже добрі та легко знаходять душевну рівновагу, вміючи розв’язувати будь-які суперечки.

Нагадаємо, чи замислювалися ви колись, яка ваша тотемна тварина за місяцем народження? У багатьох духовних і езотеричних традиціях вважають, що кожна людина має унікальний зв’язок із твариною-провідником.