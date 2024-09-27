Іменини в жовтні 2024 року: кого та коли вітати з днем ангела — старий і новий календарі

Українці вірять — щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого вшановують у день її народження.
А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на жовтень 2024 року.
Іменини в жовтні 2024 року: церковний календар за новим стилем
- 1 жовтня — Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра;
- 2 жовтня — Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Олександра, Ганна, Юстина;
- 3 жовтня — Антон, Денис, Іван, Павло, Петро;
- 4 жовтня — Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Вероніка;
- 5 жовтня — Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра;
- 6 жовтня — Іван, Макар;
- 7 жовтня — Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій;
- 8 жовтня — Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна;
- 9 жовтня — Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків;
- 10 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан;
- 11 жовтня — Олександр, Макар, Зінаїда;
- 12 жовтня — Олександр, Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Остап, Тарас;
- 13 жовтня — Антон, Микита, Микола, Яків, Злата;
- 14 жовтня — Гнат, Михайло, Назар, Петро;
- 15 жовтня — Денис, Дмитро, Іван, Семен;
- 16 жовтня — Олексій, Георгій, Євген, Іван, Леонтій;
- 17 жовтня — Олександр, Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Леонтій;
- 18 жовтня — Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Злата;
- 19 жовтня — Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій;
- 20 жовтня — Олександр, Артем, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Ірина;
- 21 жовтня — Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків;
- 22 жовтня — Олександр, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета;
- 23 жовтня — Олександр, Володимир, Гнат, Максим, Микола, Яків, Єфросинія;
- 24 жовтня — Олексій, Опанас, Іван, Микола, Петро;
- 25 жовтня — Валерій;
- 26 жовтня — Антон, Опанас, Василь, Дмитро;
- 27 жовтня — Андрій, Валентин, Марк, Нестор;
- 28 жовтня — Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна;
- 29 жовтня — Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Микола, Павло, Пилип, Анастасія, Ганна, Марія;
- 30 жовтня — Олександр, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена;
- 31 жовтня — Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Іван, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.
Іменини в жовтні 2024 року за старим календарем
- 1 жовтня — Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія;
- 2 жовтня — Олексій, Гавриїл, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія;
- 3 жовтня — Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна;
- 4 жовтня — Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян;
- 5 жовтня — Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Параскевія;
- 6 жовтня — Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса;
- 7 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Текла;
- 8 жовтня — Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія;
- 9 жовтня — Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян;
- 10 жовтня — Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Акіліна, Февронія;
- 11 жовтня — Олександр, Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Веремій, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Анна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана;
- 12 жовтня — Іван, Ян;
- 13 жовтня — Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія;
- 14 жовтня — Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра;
- 15 жовтня — Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян, Олександра, Анна, Устина, Юстина;
- 16 жовтня — Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян;
- 17 жовтня — Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків, Вероніка, Виринея;
- 18 жовтня — Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра;
- 19 жовтня — Іван, Макар, Фома, Ян;
- 20 жовтня — Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея;
- 21 жовтня — Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна;
- 22 жовтня — Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастьян, Степан, Яків;
- 23 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Юхим, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Фома, Яків;
- 24 жовтня — Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Пилип, Зінаїда;
- 25 жовтня — Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Остап, Тарас, Ян, Домініка;
- 26 жовтня — Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків, Злата;
- 27 жовтня — Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, Парасковія;
- 28 жовтня — Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Семен, Ян;
- 29 жовтня — Олексій, Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Ян;
- 30 жовтня — Олександр, Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Кузьма, Леонтій;
- 31 жовтня — Андрій, Гавриїл, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Єлизавета, Єфросинія, Злата.
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