Іменини в червні 2024 року: кого і коли вітати на початку літа

Українці вірять — щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого вшановують у день народження.
А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на червень 2024 року.
Іменини в червні 2024 року за новим календарем: кого й коли вітати
- 1 червня — Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис, Віра;
- 2 червня — Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія;
- 3 червня — Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія;
- 4 червня — Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа;
- 5 червня — Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір;
- 6 червня — Георгій, Лук'ян, Ростислав, Софія, Юліана;
- 7 червня — Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія;
- 8 червня — Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло;
- 9 червня — Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина;
- 10 червня — Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна;
- 11 червня — Варфоломій, Єфрем, Марія;
- 12 червня — Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія;
- 13 червня — Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна;
- 14 червня — Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій;
- 15 червня — Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір;
- 16 червня — Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро;
- 17 червня — Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея;
- 18 червня — Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій;
- 19 червня — Іван, Ян, Марія;
- 20 червня — Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма;
- 21 червня — Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Ян, Анастасія, Василиса;
- 22 червня — Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана;
- 23 червня — Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір;
- 24 червня — Антон, Іван, Микита, Яків, Ян;
- 25 червня — Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія;
- 26 червня — Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Ян;
- 27 червня — Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Ян, Іванна, Яна;
- 28 червня — Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян;
- 29 червня — Павло, Петро;
- 30 травня — Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян.
Іменини в червні 2024 року за старим календарем
- 1 червня — Матвій, Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Максим, Михайло, Павло, Сергій, Анастасія;
- 2 червня — Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ніна, Сусанна;
- 3 червня — Ярослав, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Олена;
- 4 червня — Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Макар, Михайло, Павло, Федір, Софія;
- 5 червня — Олександр, Олексій, Андрій, Опанас, Борис, Василь, Данило, Дмитро, Давид, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Роман, Марія;
- 6 червня — Геннадій, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір;
- 7 червня — Інокентій, Іван, Федір;
- 8 червня — Олександр, Андрій, Георгій, Давид, Іван, Макар, Марк, Олена;
- 9 червня — Леонід, Іван, Леонтій, Петро, Анастасія, Діана;
- 10 червня — Олексій, Василь, Дмитро, Захар, Ігнатій, Макар, Микита, Павло;
- 11 червня — Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Марія, Феодосія, Фаїна;
- 12 червня — Яків, Салон;
- 13 червня — Антон, Борис, Роман, Христина;
- 14 червня — Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Віра;
- 15 червня — Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія;
- 16 червня — Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія;
- 17 червня — Митрофан, Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа;
- 18 червня — Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір;
- 19 червня — Георгій, Ростислав, Софія, Юліана;
- 20 червня — Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія;
- 21 червня — Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло;
- 22 червня — Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа;
- 23 червня — Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна;
- 24 червня — Варфоломій, Єфрем, Марія;
- 25 червня — Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія;
- 26 червня — Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Ганна, Антоніна;
- 27 червня — Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій;
- 28 червня — Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір;
- 29 червня — Костянтин, Михайло, Петро;
- 30 червня — Йосип, Ісаакій, Кирило, Климент, Микита, Пелагея, Діна.
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