Іменини в квітні 2024 року: кого і коли вітати другого весняного місяця

Українці вірять, щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого шанують у день народження.

А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на квітень 2024 року.

Іменини в квітні 2024 року за новим календарем: кого й коли вітати

1 квітня — Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим;

— Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим; 2 квітня — Георгій, Григорій, Юхим;

— Георгій, Григорій, Юхим; 3 квітня — Мартин, Микита, Феодосія;

— Мартин, Микита, Феодосія; 4 квітня — Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія;

— Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія; 5 квітня — Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен;

— Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен; 6 квітня — Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків;

— Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків; 7 квітня — Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія;

— Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія; 8 квітня — Іван, Сергій, Марія;

— Іван, Сергій, Марія; 9 квітня — Вадим, Гаврило;

— Вадим, Гаврило; 10 квітня — Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків;

— Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків; 11 квітня — Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків;

— Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків; 12 квітня — Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія;

— Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія; 13 квітня — Дмитро, Георгій;

— Дмитро, Георгій; 14 квітня — Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр;

— Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр; 15 квітня — Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса; Іменини в квітні за новим календарем / Фото: Unsplash

— Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса; 16 квітня — Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка;

— Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка; 17 квітня — Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір;

— Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір; 18 квітня — Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян;

— Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян; 19 квітня — Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян;

— Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян; 20 квітня — Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір;

— Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір; 21 квітня — Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян;

— Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян; 22 квітня — Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір;

— Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір; 23 квітня — Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Софія;

— Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Софія; 24 квітня — Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета;

— Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета; 25 квітня — Василь, Марк, Сергій, Ніка;

— Василь, Марк, Сергій, Ніка; 26 квітня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра;

— Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра; 27 квітня — Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія;

— Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія; 28 квітня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна;

— Віталій, Кирило, Максим, Ганна; 29 квітня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь;

— Арсеній, Артем, Богдан, Василь; 30 квітня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

Іменини в квітні 2024 року за старим календарем

Іменини в квітні 2024 року: кого і коли вітати / Фото: Unsplash

1 квітня — Дмитро, Іван, Інокентій, Софія, Дарія

— Дмитро, Іван, Інокентій, Софія, Дарія 2 квітня — Іван, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Севастян, Сергій, Уляна, Клавдія, Марія, Світлана, Олександра, Парасковія;

— Іван, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Севастян, Сергій, Уляна, Клавдія, Марія, Світлана, Олександра, Парасковія; 3 квітня — Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків;

— Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків; 4 квітня — Василь, Ісаакій, Таїсія, Василина, Дарина;

— Василь, Ісаакій, Таїсія, Василина, Дарина; 5 квітня — Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Анастасія, Варвара, Лідія, Пелагея;

— Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Анастасія, Варвара, Лідія, Пелагея; 6 квітня — Володимир, Захар, Мартин, Степан, Петро, Яків;

— Володимир, Захар, Мартин, Степан, Петро, Яків; 7 квітня — Сава, Тихон;

— Сава, Тихон; 8 квітня — Авраам, Василь, Гаврило, Степан, Алла, Ганна, Лариса, Парасковія;

— Авраам, Василь, Гаврило, Степан, Алла, Ганна, Лариса, Парасковія; 9 квітня — Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло;

— Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло; 10 квітня — Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан;

— Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан; 11 квітня — Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип;

— Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип; 12 квітня — Іван, Захар;

— Іван, Захар; 13 квітня — Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Ганна;

— Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Ганна; 14 квітня — Іван, Макар, Сергій, Юхим, Марія;

— Іван, Макар, Сергій, Юхим, Марія; 15 квітня — Георгій, Григорій, Юхим; Іменини в квітні за старим календарем / Фото: Unsplash

— Георгій, Григорій, Юхим; 16 квітня — Мартин, Микита, Феодосія;

— Мартин, Микита, Феодосія; 17 квітня — Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія;

— Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія; 18 квітня — Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен;

— Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен; 19 квітня — Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків;

— Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків; 20 квітня — Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія;

— Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія; 21 квітня — Іван, Сергій, Марія;

— Іван, Сергій, Марія; 22 квітня — Вадим, Гаврило;

— Вадим, Гаврило; 23 квітня — Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків;

— Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків; 24 квітня — Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків;

— Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків; 25 квітня — Василь, Давид, Іван, Сергій, Марія, Марфа;

— Василь, Давид, Іван, Сергій, Марія, Марфа; 26 квітня — Дмитро, Георгій;

— Дмитро, Георгій; 27 квітня — Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр;

— Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр; 28 квітня — Андрій, Аристарх, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса.

— Андрій, Аристарх, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса. 29 квітня — Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка.

— Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка. 30 квітня — Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

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