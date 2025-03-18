Іменини в квітні 2025 року: кого та коли вітати з днем ангела — старий і новий календарі

В Україні існує переконання, що для того, щоб ангел-охоронець пильно охороняв дитину, її потрібно назвати на честь святого, день пам'яті якого збігається з датою народження малюка.
А для того, щоб не помилитися, кого і коли вітати з днем ангела, варто поглянути на церковний календар іменин на квітень 2025 року.
Іменини в квітні 2025 року: церковний календар за новим стилем
- 1 квітня — Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим;
- 2 квітня — Георгій, Григорій, Юхим;
- 3 квітня — Мартин, Микита, Феодосія;
- 4 квітня — Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія;
- 5 квітня — Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен;
- 6 квітня — Іван, Григорій, Павло, Петро, Яків;
- 7 квітня — Аркадій, Георгій, Данило, Петро Євдокія;
- 8 квітня — Іван, Сергій, Марія;
- 9 квітня — Вадим, Гаврило;
- 10 квітня — Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Федір, Яків;
- 11 квітня — Іван, Микола, Петро, Юхим, Яків;
- 12 квітня — Василь, Давид, Іван, Сергій Марфа, Марія;
- 13 квітня — Дмитро, Георгій;
- 14 квітня — Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр;
- 15 квітня — Андрій, Віктор, Леонід, Олександр, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса;
- 16 квітня — Леонід, Михайло, Павло, Ніка, Василина, Галина, Ірина;
- 17 квітня — Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір;
- 18 квітня — Антон, Василь, Віктор, Іван, Тамара;
- 19 квітня — Віктор, Георгій, Іван, Семен;
- 20 квітня — Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Федір;
- 21 квітня — Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір, Яків;
- 22 квітня — Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Остап, Платон, Федір;
- 23 квітня — Анатолій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра, Софія;
- 24 квітня — Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сергій, Єлизавета;
- 25 квітня — Василь, Марк, Сергій, Ніка;
- 26 квітня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Глафіра;
- 27 квітня — Георгій, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія;
- 28 квітня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна;
- 29 квітня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь;
- 30 квітня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.
Іменини в квітні 2025 року за старим календарем
- 1 квітня — Дарія, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія;
- 2 квітня — Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна;
- 3 квітня — Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків;
- 4 квітня — Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія;
- 5 квітня — Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Георгій, Макар, Лідія, Олексій, Пелагея, Сергій;
- 6 квітня — Володимир, Захар, Мартин, Степан, Петро, Яків;
- 7 квітня — Сава, Тихон;
- 8 квітня — Авраам, Алла, Василь, Гаврило, Ганна, Лариса, Парасковія, Степан;
- 9 квітня — Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло;
- 10 квітня — Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан;
- 11 квітня — Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип;
- 12 квітня — Іван, Захар;
- 13 квітня — Веніамін, Ганна, Іван, Інокентій, Йосип;
- 14 квітня — Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим;
- 15 квітня — Георгій, Григорій, Юхим;
- 16 квітня — Мартин, Микита, Феодосія;
- 17 квітня — Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір;
- 18 квітня — Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен;
- 19 квітня — Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків;
- 20 квітня — Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро;
- 21 квітня — Іван, Марія, Сергій;
- 22 квітня — Вадим, Гаврило;
- 23 квітня — Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків;
- 24 квітня — Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків;
- 25 квітня — Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій;
- 26 квітня — Дмитро, Георгій;
- 27 квітня — Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр;
- 28 квітня — Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим;
- 29 квітня — Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло;
- 30 квітня — Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.
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