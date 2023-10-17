Іменини в листопаді 2023 року: за новим та старим календарем, кого вітати і як назвати дитину

Завдяки календарю іменин на листопад можна дізнатися, як назвати дитину, яка була народжена останнього осіннього місяця. Кого вітати з іменинами в листопаді за новим календарем?
Дати православних іменин часто використовують під час вибору імені для хлопчика або дівчинки, щоб янгол-охоронець завжди оберігав дитину від усього зла.
Іменини в листопаді 2023 року за новим календарем: кого і коли вітати
- 1 листопада — Адріан, Олександр, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Петро, Сава, Теодор, Федір, Хома, Яків, Ян, Агрипіна, Єлизавета, Уляна, Юліана;
- 2 листопада — Костянтин;
- 3 листопада — Аїфал, Олександр, Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Євдокія, Світлана;
- 4 листопада — Олександр, Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян;
- 5 листопада — Гавриїл, Григорій, Тимофій;
- 6 листопада — Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима;
- 7 листопада — Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлізавета;
- 8 листопада — Гавриїл, Михайло, Павло, Рафаель, Марта, Марфа;
- 9 листопада — Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян, Євстолія, Мотря;
- 10 листопада — Олександр, Олексій, Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Петро, Родіон, Серафим, Ераст, Ян, Ганна, Ольга;
- 11 листопада — Антон, Опанас, Віктор, Євген, Максим, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія;
- 12 листопада — Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян;
- 13 листопада — Герман, Іван, Ян;
- 14 листопада —
Марфа, Наталія, Семен, ТетянаОлександр, Олексій, Аристарх, Василь, Віктор, Гавриїл, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіпп, Ганна;
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- 15 листопада — Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Філіпп, Хома;
- 16 листопада — Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян;
- 17 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян, Вікторія;
- 18 листопада — Микола, Роман;
- 19 листопада — Авдей, Адріан, Олександр, Валентин, Веніамін, Геннадій, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Ян;
- 20 листопада — Азат, Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дем'ян, Денис, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Макар, Микола, Остап, Еміль, Ян, Анна, Тетяна;
- 21 листопада — Олексій, Архіп, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Вольдемар, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Теодор, Федір, Яків, Ян, Ярополк, Параска;
- 22 листопада — Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Єлізар, Іван, Митрофан, Серафим, Теодор, Федір, Ян;
- 23 листопада — Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Іван, Марк, Митрофан, Михайло, Симон, Ян, Августина, Катерина;
- 24 листопада — Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Клим, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина;
- 25 листопада — Опанас, Василь, Георгій, Данило, Єгор, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихін, Юліан, Яків, Ян;
- 26 листопада — Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Вольдемар, Всеволод, Гавриїл, Дем'ян, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Яків, Ян, Фекла;
- 27 листопада — Олексій, Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Рафаель, Серафим, Сергій, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Хома, Харитон, Ян, Анісія, Ганна, Параска;
- 28 листопада — Данило, Денис, Іван, Микола, Ян;
- 29 листопада — Андрій, Іван, Ян;
- 30 листопада — Антон, Дмитро.
Іменини в листопаді 2023 року за старим календарем
- 1 листопада — Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян;
- 2 листопада — Олександр, Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Ян, Аріна, Ірина, Мотря;
- 3 листопада — Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Яків, Ян, Аза;
- 4 листопада — Олександр, Василь, Володимир, Вольдемар, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Глікерія, Єлизавета;
- 5 листопада — Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Омелян, Ігнат, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія;
- 6 листопада — Олексій, Опанас, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро, Ян;
- 7 листопада — Валерій , Мотря;
- 8 листопада — Антон, Опанас, Василь, Дмитро;
- 9 листопада — Андрій, Валентин, Марк, Нестор, Капітоліна;
- 10 листопада — Арсеній, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Еммануїл, Ян, Анна, Неоніла, Параска, Февронія;
- 11 листопада — Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Павло, Тимофій, Філіпп, Ян, Агата, Анастасія, Анна, Марія;
- 12 листопада — Олександр, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Юліан, Альона, Анастасія, Олена, Ілона;
- 13 листопада — Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Ібрагім, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Станіслав, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків;
- 14 листопада —
Марфа, Наталія, Семен, ТетянаАдріан, Олександр, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Петро, Сава, Теодор, Федір, Хома, Яків, Ян, Агрипіна, Єлизавета, Уляна, Юліана;
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- 15 листопада — Костянтин;
- 16 листопада — Аїфал, Олександр, Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Євдокія, Світлана;
- 17 листопада — Олександр, Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян;
- 18 листопада — Гавриїл, Григорій, Тимофій;
- 19 листопада — Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима;
- 20 листопада — Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлізавета;
- 21 листопада — Гавриїл, Михайло, Павло, Рафаель, Марта, Марфа;
- 22 листопада — Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян, Євстолія, Мотря;
- 23 листопада — Олександр, Олексій, Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Петро, Родіон, Серафим, Ераст, Ян, Ганна, Ольга;
- 24 листопада — Антон, Опанас, Віктор, Євген, Максим, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія;
- 25 листопада — Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян;
- 26 листопада — Герман, Іван, Ян;
- 27 листопада — Олександр, Олексій, Аристарх, Василь, Віктор, Гавриїл, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіпп, Ганна;
- 28 листопада — Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Філіпп, Хома;
- 29 листопада — Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян;
- 30 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян, Вікторія.
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