Іменини в листопаді 2024 року: кого та коли вітати з днем ангела — старий і новий календарі

Українці вірять — щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого вшановують у день її народження.
А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на листопад 2024 року.
Іменини в листопаді 2024 року: церковний календар за новим стилем
- 1 листопада — Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна;
- 2 листопада — Костянтин;
- 3 листопада — Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Світлана;
- 4 листопада — Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Степан;
- 5 листопада — Гаврило, Григорій, Тимофій;
- 6 листопада — Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Клавдія, Ніна, Олександра;
- 7 листопада — Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета;
- 8 листопада — Гаврило, Михайло, Павло, Марта;
- 9 листопада — Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір;
- 10 листопада — Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга;
- 11 листопада — Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія;
- 12 листопада — Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір;
- 13 листопада — Герман, Іван;
- 14 листопада — Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна;
- 15 листопада — Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип;
- 16 листопада — Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір;
- 17 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія;
- 18 листопада — Микола, Платон, Роман;
- 19 листопада — Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Федір, Яків;
- 20 листопада — Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна, Тетяна;
- 21 листопада — Олександр;
- 22 листопада — Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір;
- 23 листопада — Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій;
- 24 листопада — Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина;
- 25 листопада — Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав;
- 26 листопада — Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Яків;
- 27 листопада — Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій;
- 28 листопада — Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Ганна;
- 29 листопада — Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій;
- 30 листопада — Андрій, Іван.
Іменини в листопаді 2024 року за старим календарем
- 1 листопада — Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс;
- 2 листопада — Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Ірина;
- 3 листопада — Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Яків;
- 4 листопада — Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета;
- 5 листопада — Володимир, Омелян, Ігнат, Максим, Микола, Олександр, Яків, Єфросинія;
- 6 листопада — Іван, Микола, Олексій, Опанас, Петро;
- 7 листопада — Валерій, Мотря;
- 8 листопада — Антон, Опанас, Василь, Дмитро;
- 9 листопада — Андрій, Валентин, Марк;
- 10 листопада — Арсеній, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна;
- 11 листопада — Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Пилип, Агата, Анастасія, Ганна, Марія;
- 12 листопада — Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена, Ілона;
- 13 листопада — Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків;
- 14 листопада — Адріан, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна, Юліана;
- 15 листопада — Костянтин;
- 16 листопада — Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Світлана;
- 17 листопада — Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Степан;
- 18 листопада — Гаврило, Григорій, Тимофій;
- 19 листопада — Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Костянтин, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Ніна;
- 20 листопада — Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Федір, Єлізавета;
- 21 листопада — Гаврило, Михайло, Павло, Марта;
- 22 листопада — Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Мотря;
- 23 листопада — Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга;
- 24 листопада — Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас,Степан, Федір, Яків, Стефанія;
- 25 листопада — Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір;
- 26 листопада — Герман, Іван;
- 27 листопада — Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна;
- 28 листопада — Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип;
- 29 листопада — Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір;
- 30 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія.
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