Іменини в лютому 2024 року: за новим і старим календарем, кого вітати та як назвати дитину

Розповідаємо про іменини в лютому 2024 року за новим календарем і як можна назвати січневу дитину, щоб її оберігав її янгол-охоронець.
Дати православних іменин часто використовують під час вибору імені для хлопчика або дівчинки, щоб янгол-охоронець завжди оберігав дитину від усього зла.
Іменини в лютому 2024 року за новим календарем: кого й коли вітати
- 1 лютого — Арсеній, Генріх, Григорій, Макар, Марк, Сава, Мелетій, Федір, Януарій, Феодосія, Луїза, Євфрасія;
- 2 лютого — Василид, Васс, Євтихій, Євсевій, Юхим, Захар, Лаврентій, Лев, Пінна, Римма, Інна;
- 3 лютого — Акила, Анастасій, Валеріан, Євгеній, Іван, Кандид, Неофіт, Максим, Феодосій, Агнія;
- 4 лютого — Агафон, Ананій, Анастасій, Георгій, Гаврило, Йосип, Іван, Макар, Леонтій, Мануїл, Петро, Сіон, Тимофій;
- 5 лютого — Агафангел, Євсевій, Геннадій, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федір;
- 6 лютого — Агап, Анастасій, Варсима, Денис, Герасим, Іван, Македон, Павло, Тимофій, Філіппік, Ксенія, Євсевія, Зосима;
- 7 лютого — Оксентій, Олександр, Аполлос, Віталій, Дмитро, Григорій, Мойсей, Сильван, Пилип, Януарій, Фелікс, Феліцата;
- 8 лютого — Аркадій, Ананій, Амоній, Іван, Давид, Гавриїл, Йосип, Климент, Павло, Петро, Семен, Федір, Марія, Ірма, Берта;
- 9 лютого — Дмитро, Гермоген, Петро, Іван;
- 10 лютого — Єфрем, Георгій, Ісакій, Феодосій, Домна, Маркіяна;
- 11 лютого — Герасим, Афраат, Ігнатій, Дмитро, Лука, Лаврентій, Роман, Юліан, Яків, Іона;
- 12 лютого — Геркулін, Василь, Євсевій, Григорій, Єрм, Іван, Зенон, Іполит, Кірін, Кіпр, Мавр, Климент, Міна, Максим, Петро, Олімпій, Федір, Рустик, Хрис, Венера;
- 13 лютого — Афанасій, Опанас, Вікторин, Віктор, Іван, Ілля, Клавдій, Кир, Никифор, Микита, Феодотія, Феоктиста, Беатриса, Афанасія;
- 14 лютого —
Марфа, Наталія, Семен, ТетянаВасиль, Афанасій, Давид, Вендіміан, Петро, Тимофій, Семен, Феліція, Перпетуя;
https://lux.fm/lifestyle_t4
- 15 лютого — Гавриїл, Агафодор, Йордан;
- 16 лютого — Азарій, Адріан, Гавриїл, Влас, Дмитро, Клавдіан, Микола, Роман, Святослав, Симон, Семен, Ганна (Анна);
- 17 лютого — Георгій, Авраамій, Іасім, Ядор, Йосип, Іван, Кирило, Микола, Феоктист, Юрій;
- 18 лютого — Антон, Макар, Феодосій, Еллада, Феодулія, Василина, Агафія;
- 19 лютого — Василь, Вукол, Іван, Євласій, Максим, Фауст, Фотій, Феофіл, Юліан, Христина, Марфа, Марія, Дорофея;
- 20 лютого — Петро, Парфен, Лука;
- 21 лютого — Макар, Захар, Пергет, Никифор, Сава, Полікарп, Федір, Степан, Філадельф;
- 22 лютого — Інокентій, Геннадій, Никифор, Петро, Панкрат, Ізабелла;
- 23 лютого — Аркадій, Антон, Гаврило, Василь, Герман, Геннадій, Іван, Григорій, Йоаким, Лука, Марк, Павло, Прохор, Семен, Харлампій, Ганна (Анна), Валентина, Галина;
- 24 лютого — Всеволод, Влад, Гаврило, Захар, Дмитро, Феодора;
- 25 лютого — Антон, Олексій, Євгеній, Марін, Марія, Констанція;
- 26 лютого — Онисим, Артемій, Мартін, Семен, Тимофій, Степан, Юстиніан, Світлана, Прискилла, Зоя;
- 27 лютого — Авраамій, Кирило, Георгій, Ісаакій, Михайло, Мефодій, Филимон, Федір;
- 28 лютого — Афанасій, Опанас, Арсеній, Євсевій, Онисим, Майор, Єфросинія;
- 29 лютого — Порфирій, Ілля.
Іменини в лютому 2024 року за старим календарем
- 1 лютого — Антон, Макар, Микола, Петро, Федір;
- 2 лютого — Павло, Семен, Інна;
- 3 лютого — Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна (Анна);
- 4 лютого — Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія;
- 5 лютого — Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина;
- 6 лютого — Денис, Іван, Миколай, Павло, Тимофій, Ксенія;
- 7 лютого — Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;
- 8 лютого — Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія;
- 9 лютого — Дмитро, Іван, Петро;
- 10 лютого — Володимир, Георгій, Ольга;
- 11 лютого — Дмитро, Іван, Костянтин, Роман;
- 12 лютого — Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим;
- 13 лютого — Віктор, Іван, Ілля, Микита;
- 14 лютого —
Марфа, Наталія, Семен, ТетянаВасиль, Микола, Петро, Семен, Тимофій;
https://lux.fm/lifestyle_t4
- 15 лютого — Василь;
- 16 лютого — Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна (Анна);
- 17 лютого — Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій, Ганна (Анна), Катерина;
- 18 лютого — Антон, Макар, Михайло, Олександра, Василина;
- 19 лютого — Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина;
- 20 лютого — Олександр, Олексій, Петро;
- 21 лютого — Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір;
- 22 лютого — Василь, Геннадій, Іван;
- 23 лютого — Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Ганна, (Анна), Валентина, Галина;
- 24 лютого — Всеволод, Дмитро;
- 25 лютого — Антон, Євген, Олексій, Марія;
- 26 лютого — Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Віра, Зоя, Світлана, Ірина, Ганна (Анна);
- 27 лютого — Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло;
- 28 лютого — Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія;
- 29 лютого — Ілля, Касьян, Михайло, Микола, Софія.
Читайте також: