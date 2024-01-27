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Іменини в лютому 2024 року: за новим і старим календарем, кого вітати та як назвати дитину

Іменини в лютому 2024 року: за новим і старим календарем, кого вітати та як назвати дитину

Іменини в лютому 2024 року за новим календарем / Фото: Unsplash

Розповідаємо про іменини в лютому 2024 року за новим календарем і як можна назвати січневу дитину, щоб її оберігав її янгол-охоронець.

Дати православних іменин часто використовують під час вибору імені для хлопчика або дівчинки, щоб янгол-охоронець завжди оберігав дитину від усього зла.

Іменини в лютому 2024 року за новим календарем: кого й коли вітати

  • 1 лютого — Арсеній, Генріх, Григорій, Макар, Марк, Сава, Мелетій, Федір, Януарій, Феодосія, Луїза, Євфрасія;
  • 2 лютого — Василид, Васс, Євтихій, Євсевій, Юхим, Захар, Лаврентій, Лев, Пінна, Римма, Інна;
  • 3 лютого — Акила, Анастасій, Валеріан, Євгеній, Іван, Кандид, Неофіт, Максим, Феодосій, Агнія;
  • 4 лютого — Агафон, Ананій, Анастасій, Георгій, Гаврило, Йосип, Іван, Макар, Леонтій, Мануїл, Петро, Сіон, Тимофій;
  • 5 лютого — Агафангел, Євсевій, Геннадій, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федір;
  • 6 лютого — Агап, Анастасій, Варсима, Денис, Герасим, Іван, Македон, Павло, Тимофій, Філіппік, Ксенія, Євсевія, Зосима;
  • 7 лютого — Оксентій, Олександр, Аполлос, Віталій, Дмитро, Григорій, Мойсей, Сильван, Пилип, Януарій, Фелікс, Феліцата;
  • 8 лютого — Аркадій, Ананій, Амоній, Іван, Давид, Гавриїл, Йосип, Климент, Павло, Петро, Семен, Федір, Марія, Ірма, Берта;
  • 9 лютого — Дмитро, Гермоген, Петро, Іван;
  • 10 лютого — Єфрем, Георгій, Ісакій, Феодосій, Домна, Маркіяна;
  • 11 лютого — Герасим, Афраат, Ігнатій, Дмитро, Лука, Лаврентій, Роман, Юліан, Яків, Іона;
  • 12 лютого — Геркулін, Василь, Євсевій, Григорій, Єрм, Іван, Зенон, Іполит, Кірін, Кіпр, Мавр, Климент, Міна, Максим, Петро, Олімпій, Федір, Рустик, Хрис, Венера;
  • 13 лютого — Афанасій, Опанас, Вікторин, Віктор, Іван, Ілля, Клавдій, Кир, Никифор, Микита, Феодотія, Феоктиста, Беатриса, Афанасія;
  • 14 лютого
    Марфа, Наталія, Семен, Тетяна
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     Василь, Афанасій, Давид, Вендіміан, Петро, Тимофій, Семен, Феліція, Перпетуя;
  • 15 лютого — Гавриїл, Агафодор, Йордан;
    Церковний календар іменин на лютий 2024 / © Unsplash
    Церковний календар іменин на лютий 2024 / Фото: Unsplash
  • 16 лютого — Азарій, Адріан, Гавриїл, Влас, Дмитро, Клавдіан, Микола, Роман, Святослав, Симон, Семен, Ганна (Анна);
  • 17 лютого — Георгій, Авраамій, Іасім, Ядор, Йосип, Іван, Кирило, Микола, Феоктист, Юрій;
  • 18 лютого — Антон, Макар, Феодосій, Еллада, Феодулія, Василина, Агафія;
  • 19 лютогоВасиль, Вукол, Іван, Євласій, Максим, Фауст, Фотій, Феофіл, Юліан, Христина, Марфа, Марія, Дорофея;
  • 20 лютогоПетро, Парфен, Лука;
  • 21 лютогоМакар, Захар, Пергет, Никифор, Сава, Полікарп, Федір, Степан, Філадельф;
  • 22 лютого Інокентій, Геннадій, Никифор, Петро, Панкрат, Ізабелла;
  • 23 лютого Аркадій, Антон, Гаврило, Василь, Герман, Геннадій, Іван, Григорій, Йоаким, Лука, Марк, Павло, Прохор, Семен, Харлампій, Ганна (Анна), Валентина, Галина;
  • 24 лютого — Всеволод, Влад, Гаврило, Захар, Дмитро, Феодора;
  • 25 лютого — Антон, Олексій, Євгеній, Марін, Марія, Констанція;
  • 26 лютого — Онисим, Артемій, Мартін, Семен, Тимофій, Степан, Юстиніан, Світлана, Прискилла, Зоя;
  • 27 лютого Авраамій, Кирило, Георгій, Ісаакій, Михайло, Мефодій, Филимон, Федір;
  • 28 лютого — Афанасій, Опанас, Арсеній, Євсевій, Онисим, Майор, Єфросинія;
  • 29 лютого Порфирій, Ілля.

Іменини в лютому 2024 року за старим календарем

Іменини в лютому 2024 року / © Unsplash
Іменини в лютому 2024 року / Фото: Unsplash
  • 1 лютогоАнтон, Макар, Микола, Петро, ​​Федір;
  • 2 лютогоПавло, Семен, Інна;
  • 3 лютого — Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна (Анна);
  • 4 лютого — Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, ​​Тимофій, Анастасія;
  • 5 лютогоВолодимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина;
  • 6 лютогоДенис, Іван, Миколай, Павло, Тимофій, Ксенія;
  • 7 лютого Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;
  • 8 лютогоАркадій, Іван, Петро, ​​Семен, Федір, Марія;
  • 9 лютого Дмитро, Іван, Петро;
  • 10 лютогоВолодимир, Георгій, Ольга;
  • 11 лютогоДмитро, Іван, Костянтин, Роман;
  • 12 лютогоВасиль, Володимир, Григорій, Іван, Максим;
  • 13 лютого Віктор, Іван, Ілля, Микита;
  • 14 лютого
    Марфа, Наталія, Семен, Тетяна
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    Василь, Микола, Петро, ​​Семен, Тимофій;
  • 15 лютого Василь;
    Коли і кого вітати з іменинами в лютому 2024 року / © Unsplash
    Коли і кого вітати з іменинами в лютому 2024 року / Фото: Unsplash
  • 16 лютогоВасиль, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна (Анна);
  • 17 лютогоАндрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, ​​Сергій, Федір, Юрій, Ганна (Анна), Катерина;
  • 18 лютого — Антон, Макар, Михайло, Олександра, Василина;
  • 19 лютогоАнатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина;
  • 20 лютогоОлександр, Олексій, Петро;
  • 21 лютого — Андрій, Олександр, Петро, ​​Семен, Сергій, Степан, Федір;
  • 22 лютого Василь, Геннадій, Іван;
  • 23 лютого Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Ганна, (Анна), Валентина, Галина;
  • 24 лютого Всеволод, Дмитро;
  • 25 лютого — Антон, Євген, Олексій, Марія;
  • 26 лютого Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Віра, Зоя, Світлана, Ірина, Ганна (Анна);
  • 27 лютого Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло;
  • 28 лютого — Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, ​​Семен, Софія;
  • 29 лютогоІлля, Касьян, Михайло, Микола, Софія.

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